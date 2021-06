YouTube: Werbung für Alkohol, Glücksspiel, Politik wird eingeschränkt

Das so genannte Masthead Ad ist die teuerste Werbefläche auf YouTube , das liegt natürlich daran, dass das Header-Banner auf der Homepage so sichtbar ist wie keine andere Anzeige auf der populären Videoseite. Doch künftig wird signifikant eingeschränkt, wer dort werben darf.

Politische Themen: von Fall zu Fall

Werbung ist für Google das mit Abstand wichtigste Geschäft, entsprechend ist man mitunter nicht immer vollständig konsequent, wenn es um das Akzeptieren von Anzeigensujets geht. Oder besser gesagt kann auch dem kalifornischen Suchmaschinen- und Werberiesen mal eine Anzeige durchrutschen.Wie Axios berichtet, wird YouTube ab sofort bestimmte Werbungen bzw. Themen und Produkte von dieser Fläche ausschließen, darunter Alkohol, Glücksspiel, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Wahlwerbung und politische Anzeigen.Konkret verbannt Google Werbung für Offline- und Online-Glücksspiel, dazu zählen auch Sportwetten und Casino-Spiele, also beispielsweise Poker. Im Fall von Alkohol wird in erster Linie der Verkauf angesprochen, man darf auch aber nicht länger für entsprechende alkoholische Getränke werben, die nicht explizit bzw. direkt mit Verkauf zu tun haben.Politische Werbung hat in den neuen Regelungen durchaus Nuancen: Demnach sind direkte Anzeigen, die sich für bestimmte Parteien oder Kandidaten aussprechen, untersagt. Anzeigen, die im erweiterten Sinne als politisch zu betrachten sind, also bestimmte Themen ansprechen, sollen von Fall zu Fall entschieden werden.Das bedeutet nicht, dass diese Werbungen bzw. Themen kategorisch auf YouTube untersagt sind, sondern nur, dass sie vom prominentesten Platz ausgeschlossen sind. Google bestätigte den Schritt mittlerweile und teilte mit: "Wir glauben, dass dieses Update auf den Änderungen aufbaut, die wir im letzten Jahr an der Masthead-Reservierung vorgenommen haben und zu einer besseren Erfahrung für die Benutzer führen wird."