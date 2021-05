Microsoft Edge-Bug verursacht Abstürze bei YouTube-Videos

Microsoft neuer auf Chromium-Basis entwickelter Webbrowser Edge hat allem Anschein nach derzeit massive Probleme bei der Wiedergabe von YouTube . Ein Bug löst dabei einen App-Absturz aus, sobald ein Video im Fullscreen-Modus angeschaut wird.

Bug im Vollbildmodus

Microsoft Edge-Browser auf Chromium-Basis

Und das ist noch nicht einmal das einzige Problem, das aktuell im Zusammenhang mit Edge und YouTube genannt wird. Das berichtet das Online-Magazin Neowin . Wer Probleme mit dem Streaming von YouTube-Videos und Edge hat, ist damit derzeit nicht allein. Es gibt zum Beispiel bei Reddit eine Anzahl von Nutzern, die sich über ständige Browser-Abstürze beim Streamen von YouTube-Videos beschweren.Die ersten Meldungen derart kamen dabei vor rund zwei Wochen auf, wobei sich die Berichte da noch großteils auf die Vorschau-Versionen von Edge bezogen. Nutzer meldeten, dass sie vermuteten, dass es in Zusammenhang mit Edge, YouTube und Werbeblocker-Erweiterungen vermehrt zu Abstürzen kam. Für die Dev-Channel-Builds gab es bereits einen Vorschlag von Microsoft. Nutzer sollten die Hardware-Beschleunigung deaktivieren, um die Probleme zu umgehen.In den letzten Tagen melden dabei aber immer mehr Nutzer der stabilen Version 90 Probleme mit YouTube. Dieser Bug soll aber noch ein wenig anders gelagert sein, als das Problem in den Dev-Channel-Builds. Zu Abstürzen kommt es demnach, wenn YouTube ein Video im Vollbildmodus lädt. Häufig friert der Browser einfach ein, was dann mit einem Komplett-Absturz, also dem unvorhergesehenen Beenden des Browsers endet. Bei Reddit schrieb ein Microsoft-Mitarbeiter, dass der Fullscreen-Bug in den neuesten Canary-Builds behoben sei.Wer also auch das Problem bemerkt hat, sollte einfach die Vorab-Version laden. Ein, wie es bei Neowin hieß "teilweiser Fix", soll bereits in den Canary-Channel-Builds enthalten sein.