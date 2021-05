Marktreif in 5 Jahren: E-Auto kabellos während der Fahrt aufladen

Die Idee ist nicht ganz neu, doch jetzt kommt Bewegung in die Sache: Forscher der Cornell University entwickeln eine Technologie, die ein Elektroauto während der Fahrt aufladen kann. Das soll zunächst auf US-Highways getestet werden.

Während der Fahrt aufladen

Nadine Dressler

In einem ausführlichen Bericht über das Forschungsprojekt der Cornell University zeigt Business Insider einen aktuellen Stand der Forschungsarbeiten für das kabellose Aufladen von E-Autos während der Fahrt (via Golem ). Die Idee baut auf ein allgemein zugängliches System auf. Auf US-Highways könnten demnach die Straßen mit Metallplatten versehen werden, die die Autos aufladen, während sie darüber fahren. Laut dem Bericht sind die Forscher schon ziemlich weit - das Projekt ist etwa fünf Jahre von seiner Markteinführung entfernt und besteht seit gut sieben Jahren. Viele bekannte Elektrofahrzeuge wurden bereits getestet.Khurram Afridi, außerordentlicher Professor für Elektro- und Computertechnik an der Cornell University, arbeitet an der Technologie, die es E-Auto-Fahrern ermöglicht, ihr Elektrofahrzeug während der Fahrt aufzuladen. Seit sieben Jahren arbeitet er an einem Projekt, das eine kabellose Ladeinfrastruktur auf US-Straßen einführen soll."Highways würden eine Ladespur haben, eine Art Fahrspur mit hoher Auslastung", erläuterte Afridi gegenüber Insider. "Wenn die Batterie leer wäre, würde man auf die Ladespur wechseln. Das System wäre in der Lage zu identifizieren, welches Auto in die Spur gefahren ist und es würde Ihnen später eine Rechnung schicken." Afridi sieht das kabellose Laden als den besten Weg, um die Ängste der Fahrer in Bezug auf das Auffinden von Ladestationen und das Liegenbleiben wegen einer leeren Batterie zu beseitigen.Die Angst vor einer vermeintlich mangelnden Reichweite des Elektroautos ist ein primärer limitierender Faktor für den kommerziellen Erfolg der Fahrzeuge. "Die einzige Möglichkeit, dass die Leute Elektroautos kaufen werden, ist, wenn sie genauso einfach zu betanken sind wie Verbrennungsmotoren", sagte Afridi. Mit kabelloser Lade-Technologie hätten Elektrofahrzeuge dann noch weniger Einschränkungen als traditionelle Fahrzeuge.