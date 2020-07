Wettbewerb E-Auto-Ladesäulen: Bundeskartellamt leitet Verfahren ein

E-Auto-Fahrer kennen das Problem: Bei der öffentlichen Ladeinfra­struk­tur herrscht Chaos. Anbieter kommen und gehen, man benötigt überall einen Account und Preise und Abrechnungsmodi sind manchmal kaum zu durchschauen. Nun klinkt sich das Bundeskartellamt ein.

Untersucht werden alle Beteiligten

Nadine Dressler

Wie das Bundeskartellamt heute bekannt gegeben hat, hat man eine sogenannte "Sektor­untersuchung im Bereich öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge" eingeleitet. Hintergrund ist, dass sich vermehrt Kunden über einzelne Ladesäulenbetreiber beschwert haben - und die Beschwerden nehmen zu. Es fehlt dabei in vielen Bereichen an Transparenz, sowohl für die Kunden, als auch für die Planer, die Ladesäulen zum Beispiel bei Einkaufszentren oder in den Innenstädten aufstellen wollen.In der angekündigten Untersuchung werden daher auch die verschiedenen Vorgehensweisen der Städte und Kommunen bei der Bereitstellung geeigneter Standorte und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Betreibern von Ladestationen untersucht. Das Gleiche gilt auch für den Wettbewerb der Ladesäulen an den Bundesautobahnen. Dort gibt es jetzt das Phänomen, dass mehrere Betreiber am gleichen Standort verfügbar sind und es für Autofahrer wenig Transparenz gibt, an welcher Säule sie vielleicht günstiger laden und oder schneller laden könnten."Wir wollen in dieser frühen Marktphase der Lade­in­frastruktur für Elektrofahrzeuge struk­tu­relle Wettbewerbs­probleme identifizieren, um einen Beitrag zu einem erfolgreichen Aus­bau zu leisten", so Andreas Mundt, Präsident des Bundes­kartellamtes. "Der Aufbau einer flächen­deckenden E-Ladeinfra­struktur ist Voraus­setz­ung für den Erfolg der Elektro­mobilität. Für die Ent­scheidung von Ver­brauchern, auf Elektro­mobilität umzusteigen, sind die Be­ding­ungen und Preise für das Laden im öffent­lichen Raum von zentraler Bedeutung. Der Markt ist na­tür­lich noch im Entstehen. Aber uns er­reich­en schon jetzt ver­mehrt Be­schwerden über die Preise und Kondi­tionen an den Ladesäulen."