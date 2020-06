Elektro-Auto-Prämie: Der "Umweltbonus" des Bundes wird verdoppelt

Die Bundesregierung hat ein neues Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, um Wirtschaft und Verbraucher in der Coronakrise unter die Arme zu greifen, dazu gehört auch eine Aufstockung der Elektroauto-Kaufprämie.

Neuer Name: "Innovationsprämie"

Viele neue Vorteile

Nadine Dressler

Als neues Zukunftspaket hat die Bundes­re­gierung insgesamt 50 Milliarden Euro unter anderem für die steuerliche Forschungsförderung für die Entwicklung von Quantencomputing und Künstlicher Intelligenz, für Wasserstoffenergie und eine verbesserte Förderung von Elektro­fahrzeugen reserviert. Damit wird nun der Kauf eines neuen Elektrofahrzeugs noch interessanter, denn der Bund stockt die Kaufprämie nun abermals auf. Mit maximal 9.000 Euro kann man sich den Kauf eines förderfähigen E-Autos versüßen lassen.Die neue Förderung heißt Innovationsprämie und sieht vor, dass der bisherige Anteil des Staats an dem Umweltbonus verdoppelt wird. Das heißt, dass es statt bislang 3.000 künftig 6.000 Euro beim Kauf eines E-Autos für unter 40.000 Euro Listenpreis vom Staat gibt. Der Anteil der Unternehmen in Höhe von weiteren 3.000 Euro bleibt wie vormals gehabt. Die neue Innovationsprämie soll bis Ende 2021 genutzt werden können.Zudem wurde bereits beschlossen, die Lade­infrastruktur durch neue Förderprogramme weiter zu unterstützen und auszubauen. Bei den steuerlichen Vorteil wird es auch Änderungen geben. Zum einen wurde die Steuerbefreiung für reine Elektroautos bis zum 31.12.2030 verlängert. Rein elektrische Dienstwagen bekommen nun auch bis zu einem Listenpreis von 60.000 Euro (zuvor 40.000 Euro) die Möglichkeit der Besteuerung mit nur 0,25 Prozent.Alle Maßnahmen kann man sich auf der Seite der Bundesregierung unter dem Stichwort "Konjunkturpaket" anschauen . Genauere Erläuterungen zu den kommenden Elektro-Vorteilen gibt es in einem PDF der Bundesregierung