Politiker: Netflix und Co. sollen über Weihnachten Gratiszugang anbieten

Heute hat der harte Lockdown begonnen und das bedeutet für viele, dass sie die nächsten Tage mit der Fernbedienung oder anderen Geräten in der Hand verbringen werden. Anders gesagt: Wir werden Netflix und Co. gu­cken. Ein Politiker fordert, dass Streamer das allen ermöglichen.

Im Kampf gegen die Pandemie ist Zu-Hause-bleiben eines der wichtigsten Werkzeuge, denn Kontakteinschränkungen können die Ausbreitung des Corona-Virus effektiv eindämmen. Und wenn man einmal zu Hause ist, dann muss man sich irgendwie die Zeit vertreiben. Angus King, Senator des US-Bundesstaates Maine, hat laut einem Bericht von Variety eine in­te­res­san­te Idee bzw. Forderung ins Spiel gebracht.Denn King meint, dass Streaming-Dienste mit kostenlosen Zugängen zu ihren Angeboten in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pan­de­mie leisten können. Das würde US-Amerikaner nämlich zum zu Hause bleiben mo­ti­vie­ren und könnte die Virus-Ausbreitung unterbinden.In einem offenen Brief an die Führungsriegen von Netflix, Amazon Prime Video Disney+ , Apple TV+, Hulu und HBO Max schreibt King: "Viele Amerikaner haben Ihre Plattformen be­reits als 'Safe at Home'-Werkzeug genutzt, als verantwortungsvolle Alternative zu öf­fent­li­chen Versammlungen an Orten wie Kinos, Konzertorten und Sportarenen." In den Weih­nachts­ta­gen haben die Menschen aber verstärkt Freizeit und das sei ein Risiko, meint King.Der Politiker schreibt weiter: "Leider werden sich ei­ni­ge Amerikaner wahrscheinlich dafür ent­schei­den, die Ratschläge der öffentlichen Ge­sund­heit zu ignorieren und ihre typischen Ur­laubs­tra­di­tio­nen fortzusetzen, anstatt sicher zu Hause zu bleiben. Auch wenn Ihre Platt­for­men durch die Ausweitung des Dienstes wahr­schein­lich einen höheren Traffic erfahren wür­den, möch­ten wir Sie ermutigen, den Dienst tem­po­rär für Nicht-Abonnenten kostenlos zur Ver­fü­gung zu stellen, um die Menschen zu er­mu­ti­gen, verantwortungsvolle Ent­schei­dun­gen zu treffen und sicher durch diese Weihnachtszeit zu kommen."