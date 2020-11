Neu auf Disney+: Das sind die Filme und Serien im Dezember 2020

Im Dezember 2020 stellt der Streaming-Dienst Disney+ seinen Abon­nen­ten über 30 neue Filme und Serien bereit. Viele davon passend zur Weih­nachts­zeit. Zu den Highlights zählen unter anderem das Staffelfinale von The Mandalorian und die Flatrate-Verfügbarkeit von Mulan.

Highlights auf Disney+ im Dezember 2020

Mulan ab 4. Dezember

Die gute Fee ab 4. Dezember

Bruderherz ab 11. Dezember

En Pointe (alle Episoden) ab 18. Dezember

Soul ab 25. Dezember

Mensch vs. Hai ab 11. Dezember

Wir kaufen einen Zoo ab 11. Dezember

Asterix bei den Olympischen Spielen ab 18. Dezember

Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät ab 18. Dezember

Der Räuber Hotzenplotz ab 18. Dezember

Die sagenhaften Vier (Marnies Welt) ab 18. Dezember

Miraculous World: New York, United Heroez ab 18. Dezember

Pompeji: Geheimnisse der Toten ab 18. Dezember

Asterix im Land der Götter ab 25. Dezember

Thailands faszinierende Wildnis (Staffel 1) ab 25. Dezember

Die wunderbare Welt von Micky Maus

The Mandalorian Staffel 2

High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Disney+ jetzt im Monats- oder Jahresabo Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Danach nur 69,99 Euro für ein Jahr oder 6,99 Euro pro Monat

Anlässlich der Feiertage im Dezember fokussiert sich auch Disney+ auf Weihnachtsfilme, von denen man mehr als 13 Stück in einer eigenen "Weihnachten auf Disney+"-Kategorie zeigt. Dazu gehören vor allem Klassiker wie Kevin allein zu Haus, Das Wunder von Manhattan, Die Schöne und das Biest oder Santa Clause: Eine schöne Bescherung. Abseits davon wird man unter anderem den Film Mulan für alle Abonnenten freigeben, ohne das zusätzlich ein VIP-Zugang erforderlich ist. Im Dezember folgen zudem drei weitere Episoden von The Man­da­lo­rian, mit dem Finale der zweiten Staffel am 18. Dezember.Zu den weiteren Highlights zählt Disney+ das Drama Bruderherz und die Komödie Die gute Fee. In der zweiten Dezember-Hälfte zeigt man zudem die Doku-Serie En Pointe, welche die Schüler der School of American Ballet in New York City begleitet. Am ersten Weih­nachts­fei­er­tag (25. Dezember) wird weiterhin der computeranimierte Pixar-Film Soul gezeigt, der in der Originalfassung mit den Stimmen von Jamie Foxx, Tina Fey und Graham Norton besetzt wur­de. Zu den so genannten Katalog-Titeln gehören im Dezember zu guter Letzt Filme wie Wir kaufen einen Zoo und diverse Asterix-Streifen.