Neustarts der Woche: Filme & Serien bei Amazon, Netflix & Disney+

Mehr als 30 neue Filme und Serien starten in dieser Woche bei den drei großen Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Dabei wird es schon im November weihnachtlich. Unser Artikel zeigt euch die Neustarts der nächsten Tage in einem kompakten Überblick.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 47)

We Are The Champions ab 19. November

Der Geschmack der Margeriten: Staffel 2 ab 18. November

Weihnachten werden Wohn(t)räume wahr ab 18. November

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht ab 19. November

Feuer in der Stimme ab 20. November

Alien Xmas ab 20. November

If Anything Happens I Love You ab 20. November

Die Wurzeln des Geschmacks: Gansu ab 20. November

Dolly Parton's Christmas on the Square ab 22. November

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 47)

Klopp: The Inside Story ab 16. November

Vielleicht, vielleicht auch nicht ab 19. November

The Pack - Staffel 1 (OV/OmU) ab 20. November

Motherland: Fort Salem - Staffel 1 ab 20. November

Der Hund Bleibt ab 20. November

Die Wand ab 20. November

Pearl Harbor ab 21. November

8 Mile ab 22. November

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 47)

LEGO Star Wars Holiday Special ab 17. November

Die wunderbare Welt von Micky Maus ab 18. November

Marvels 616 ab 20. November

Baymax - Robowabohu in Serie (Staffel 2) ab 20. November

Die wilden Kerle 1 - 5 ab 20. November

Elfen helfen - Bahn frei für Santa Claus ab 20. November

Elfen helfen - Weihnachten ab 20. November

Elfen helfen: Mission "Santa" ab 20. November

Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn ab 20. November

Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1) ab 20. November

Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2) ab 20. November

Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3) ab 20. November

Sams im Glück ab 20. November

Sams in Gefahr ab 20. November

Once Upon A Time In Wonderland (Staffel 1) ab 20. November

Ultimate Airport Dubai (Staffel 1 - 3) ab 20. November

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Während erst am vergangenen Sonntag die vierte Staffel von The Crown ihre Premiere auf Netflix feiern durfte, hält sich der Video-Streaming-Dienst in der Woche vom 16. bis 22. No­vem­ber mit echten Highlights zurück. Überfliegt man die Auflistung im unteren Bereich die­ses Artikels, erkennt man eher, dass wir uns mit rasanten Schritten auf die Weih­nachts­fei­er­ta­ge zu bewegen. Von der Doku eines Gospelchors mit Pharrell Williams bis hin zum all­jähr­li­chen Prinzessinnentausch mit Vanessa Hudgens ist vieles für die kalte Jahreszeit dabei. Wem das zu langweilig ist: Auch einige "Stirb Langsam"-Filme befinden sich in der Netflix-Flatrate.Auf Amazon Prime Video findet man derweil eine Dokumentation über den Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und Klassiker wie Pearl Harbor und 8 Mile. Als neue Serie geht unter anderem Motherland: Fort Salem in die erste Staffel. Ähnlich der abgesetzten Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina zeigt man auch hier die Grundausbildung dreier Hexen in einem al­ter­na­ti­ven Amerika. Disney+ springt hingegen in dieser Woche ebenfalls auf den Xmas- und Fan­ta­sy-Zug auf. Wirklich interessant scheint dabei nur das Lego Star Wars Holiday Special und für Nostalgiker und Junggebliebene Die wunderbare Welt von Micky Maus.