Netflix, Disney+ und Amazon: Alle Film- und Serien-Starts der Woche

Der November hat in den vergangenen Wochen einige spannende Neu­starts mit sich gebracht und wir warten auch schon mit großer Spannung auf die Dezember-Hits. Das bedeutet aber auch: In der aktuellen Woche holen alle drei großen Streaming-Anbieter eher Luft.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 48)

Shawn Mendes: In Wonder ab 23. November

Hillbilly-Elegie ab 24. November

The Christmas Chronicles: Teil Zwei ab 25. November

Assassin's Creed ab 27. November

Sugar Rush Christmas ab 27. November

American Horror Story: 1984 ab 28. November

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 48)

Jede Sekunde zählt - The Guardian ab 23. November

City of Abduction - Die Entführung der Camila Couto ab 24. November

Deepwater Horizon ab 24. November

Friendsgiving ab 25. November

Uncle Frank ab 25. November

Wir ab 25. November

Why Him? ab 27. November

Independence Day ab 28. November

Independence Day: Wiederkehr ab 28. November

Der Teufel trägt Prada ab 29. November

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 48)

Noelle ab 27. November

Die Simpsons (Staffel 31) ab 27. November

Amphibia (Staffel 1) ab 27. November

Die Eiskönigin: Olaf taut auf ab 27. November

Gefährliche Wildnis ab 27. November

Geheimnisse der Nazca ab 27. November

Ice Age: Eine coole Bescherung ab 27. November

Zum Leben erweckt 2 - Weihnachten mit Eve ab 27. November

Im Dezember gibt es auf Netflix, Disney+ und Amazon sicherlich wieder eine reichhaltige Bescherung mit Hits wie der neuen Staffel The Expanse, aktuell sollten sich Film- und Serien-Freunde aber eher mit ihren Nachhollisten beschäftigen. Zwar gibt es bei den drei Streaming-Portalen insgesamt 24 Neustarts, der ganz große Kracher fehlt aber.Interessantes gibt es aber dennoch: Bei The Christmas Chronicles: Teil Zwei auf Netflix kann man sich auf Weihnachten einstimmen, wer es hingegen gruselig mag, der kann mit American Horror Story: 1984 auf Zeitreise gehen. Erinnerung an Pre-Corona-Zeiten werden hingegen mit der Musik- und Konzert-Doku Shawn Mendes: In Wonder wach - als man sich noch dicht an dicht mit Menschen drängen konnte, um Livemusik zu hören.Wer Amazon Prime bevorzugt oder gebucht hat, der kann sich vor allem auf Filme freuen, denn der Streaming-Dienst des Versandhändlers bietet unter anderem Jede Sekunde zählt - The Guardian, City of Abduction - Die Entführung der Camila Couto und Deepwater Horizon, Science-Fiction-Fans können sich auf die beiden Independence Day-Teile freuen.Auf Disney+ wird es wieder einmal gelb oder besser gesagt noch gelber, denn ab Freitag startet die 31. Staffel von Die Simpsons. Animationsfans bekommen noch mehr geboten, nämlich die erste Staffel von Amphibia, Die Eiskönigin: Olaf taut auf sowie Ice Age: Eine coole Bescherung.