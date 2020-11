Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im Dezember 2020

Nutzer des Video-Diensts von Amazon können sich auf den Dezember besonders freuen, denn das in Prime inkludierte Angebot hat rechtzeitig zur kalten Jahreszeit (und etwaigen Lockdowns) einige spannende Filme und Serien zu bieten. Allen voran: Staffel 5 von The Expanse.

Wöchentlich eine neue Folge The Expanse

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Dezember 2020

The Walking Dead - Staffel 10, Teil 1 ab 01. Dezember

The Good Doctor - Staffel 2 ab 01. Dezember

Hawaii Five-0 - Staffel 10 ab 01. Dezember

Family Guy - Staffel 18 ab 01. Dezember

S.W.A.T. - Staffel 2 ab 01. Dezember

Binge Reloaded - Staffel 1 ab 04. Dezember

The Wilds - Staffel 1 ab 11. Dezember

4 Blocks - Staffel 3 ab 12. Dezember

The Expanse - Staffel 5 ab 16. Dezember

BILD.Macht.Deutschland? - Staffel 1 ab 18. Dezember

The Grand Tour presents: A Massive Hunt ab 18. Dezember

El Cid - Staffel 1 ab 18. Dezember

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Dezember 2020

Willkommen In Marwen ab 01. Dezember

Sound Of Metal ab 04. Dezember

Tatsächlich...Liebe ab 05. Dezember

Bridge Of Spies - Der Unterhändler ab 05. Dezember

Bridget Jones ab 05. Dezember

Türkisch für Anfänger ab 06. Dezember

Deadpool ab 07. Dezember

I, Robot ab 08. Dezember

Mechanic: Resurrection ab 08. Dezember

I'm Your Woman ab 11. Dezember

Blue Story Gangs of London ab 13. Dezember

Ted ab 14. Dezember

Stirb Langsam ab 17. Dezember

Stirb Langsam 2 ab 17. Dezember

Stirb langsam - Jetzt erst recht! ab 17. Dezember

Stirb Langsam 4.0 ab 17. Dezember

Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben ab 17. Dezember

Body Cam - Unsichtbares Grauen ab 17. Dezember

Pinocchio ab 18. Dezember

Life Of Pi: Schiffbruch mit Tiger ab 19. Dezember

The Descendants ab 20. Dezember

We Summon The Darkness ab 21. Dezember

Das A-Team - Der Film ab 22. Dezember

The Gentlemen ab 24. Dezember

Sylvie‘s Love ab 25. Dezember

E.T. - Der Ausserirdische ab 25. Dezember

Immer Ärger mit Grandpa ab 28. Dezember

Titanic ab 28. Dezember

Yearly Departed ab 30. Dezember

Fighting With My Family ab 31. Dezember

Im Dezember 2020 macht Amazon Science-Fiction-Fans mit Prime-Abo ein großes Geschenk: Denn am 16. Dezember startet die neueste Staffel der Weltraum-Oper The Expanse. Und darauf dürften sich besonders viele freuen, denn die Abenteuer der Rocinante und ihrer Crew gelten als das Beste, was das Genre derzeit zu bieten hat. Und Kenner der Romane werden sicherlich bestätigen, dass es nach dem eher schwachen vierten Band jetzt erst richtig los geht.Die Formulierung, dass die Staffel Mitte Dezember startet, ist übrigens richtig: Denn Amazon hat sich entscheiden, bei The Expanse wöchentlich eine neue Folge freizuschalten - ähnlich wie man es auch schon bei The Boys gemacht hat. Das ist zwar eine schlechte Nachricht für Binge-Fans, aber wenn man es positiv sieht, dann hat man länger etwas von der Serie.Zweites November-Highlight ist das neue Special der ehemaligen Top Gear-Moderatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May. Die drei Autonarren verschlägt es in "The Grand Tour presents: A Massive Hunt" ab dem 18. Dezember nach Madagaskar, das Trio begibt sich dort auf eine Schatzsuche.Es gibt aber auch neue interessante Amazon Original-Serien: Das Mittelalter-Drama El Cid erzählt die Geschichte von Rodrigo Díaz, der am spanischen Hof vom kleinen Jungen zum Kriegshelden und vom Knappen zum König aufsteigt. The Wilds ist hingegen "teils Überlebensdrama, teils dystopische Pyjamaparty", so Amazon und erzählt von einer Gruppe von jungen Frauen im Teenageralter, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel überleben müssen.Wer lieber in der Realität verweilt, der bekommt in der Doku BILD.Macht.Deutschland? Einblicke in die größte und polarisierendste Medienmarke Deutschlands. Weitere Film- und Serien-Highlights sind im Anschluss zu finden: