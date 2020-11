Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Dezember 2020

Oscar-Kandidat

1. Dezember 2020

Weihnachtsfilme - Das waren unsere Festtage - Netflix Original Serie

Angelas Weihnachtswunsch - Netflix Film

Natalie Palamides: Nate - A One Man Show - Netflix Original Comedy Special

2. Dezember 2020

Private Lives - Netflix Original Serie

Hazel Brugger: Tropical - Netflix Original Comedy Special

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic

Ostra- Netflix Film

Außerirdische Welten - Netflix Original Dokumentation

3. Dezember 2020

Do Do Sol Sol La La Sol - Netflix Original Serie

Schon wieder Weihnachten - Netflix Film

Break- Netflix Film

Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag - Netflix Kids & Family

4. Dezember 2020

Big Mouth: Staffel 4 - Netflix Original Serie

Selena: Die Serie - Netflix Original Serie

Wir können nicht anders - Netflix Film

Mank - Netflix Film

9 Kere Leyla - Netflix Film

Räuber und Gendarm - Netflix Film

Bombay Rose - Netflix Film

Captain Underpants - Wownachten - Netflix Kids & Family

5. Dezember 2020

Detention - Netflix Original Serie

Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer - Netflix Kids & Family

7. Dezember 2020

Die Familie Claus - Netflix Film

8. Dezember 2020

Mr. Iglesias: Teil 3 - Netflix Original Serie

Emicida: AmarElo - Alles für gestern - Netflix Original Dokumentation

Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten - Netflix Kids & Family

Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer - Netflix Kids & Family

9. Dezember 2020

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel - Netflix Film

Der chirurgische Schnitt - Netflix Original Dokumentation

Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten - Netflix Kids & Family

The Big Show Show: Weihnachten - Netflix Kids & Family

10. Dezember 2020

Alice in Borderland - Netflix Original Serie

11. Dezember 2020

Deine letzte Stunde - Netflix Original Serie

The Prom - Netflix Film

Giving Voice - Netflix Original Dokumentation

Mü-Mo rettet Weihnachten - Netflix Kids & Family

Die Leinwand - Netflix Film

Start-Up - Netflix Original Serie

14. Dezember 2020

Dein letztes Solo - Netflix Original Serie

A California Christmas - Netflix Film

Hilda: Staffel 2 - Netflix Kids & Family

15. Dezember 2020

Song Exploder: Ausgabe 2 - Netflix Original Serie

16. Dezember 2020

Wie man Weihnachten verhunzt - Netflix Original Serie

Reißt alles nieder: Die Geschichte des Rock in Lateinamerika - Netflix Original Dokumentation

Anitta: Made In Honório - Netflix Original Dokumentation

Der Yorkshire Ripper - Netflix Original Dokumentation

Vir Das: Outside In - The Lockdown Special - Netflix Original Serie

18. Dezember 2020

Weihnachten zu Hause: Staffel 2 - Netflix Original Serie

Sweet Home - Netflix Original Serie

Ma Rainey's Black Bottom - Netflix Film

22. Dezember 2020

London Hughes: To Catch a D**k - Netflix Original Comedy Special

Kleinreimstadt zum Mitsingen - Netflix Kids & Family

23. Dezember 2020

The Midnight Sky - Netflix Film

Your Name Engraved Herein - Netflix Film

25. Dezember 2020

Bridgerton - Netflix Original Serie

Omas Testament - Netflix Film

26. Dezember 2020

Asphalt Burning - Netflix Film

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3 - Netflix Kids & Family

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara - Netflix Kids & Family

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs - In der Zone - Netflix Kids & Family

30. Dezember 2020

Das Beste vom Rest - Netflix Original Serie

Equinox - Netflix Original Serie

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang - Netflix Original Anime

31. Dezember 2020

Chilling Adventures of Sabrina: Teil 4 - Netflix Original Serie

Best of Stand-Up 2020 - Netflix Original Comedy Special

Der Streaming-Dienst Netflix ist nicht erst seit Corona ein wichtigster Teil unserer Freizeit, in Zeiten wie diesen ist er aber wichtiger denn je. Und entsprechend gespannt sind auch alle, was der rote Riese Monat für Monat zu bieten hat. Im Dezember 2020 sind es vor allem hochwertige Filme und Weihnachtsinhalte, wie man auch im mittlerweile traditionellen Vorschau-Video sehen kann.Die dunkle Jahreszeit ist üblicherweise die beste Möglichkeit, sich auf der Couch gemütlich zu machen. Dieser Tage mehr denn je, denn mit Netflix-Gucken zu Hause kämpfen wir auch "aktiv" gegen die Ausbreitung des Coronavirus Netflix hat im Dezember 2020 auch jede Menge Original-Produktionen, hier dominieren aktuell eher die Filme und nicht Serien. Das liegt auch daran, dass der Streaming-Anbieter noch einige Oscar-Kandidaten ins Rennen schickt, das ist dieses Jahr angesichts von geschlossener Kinos wichtiger denn je. Oder besser gesagt: Netflix hat beste Chancen, sich gleich mehrere Academy Awards zu sichern, auch wenn nach wie vor nicht klar ist, wie und welche Oscars 2021 vergeben werden.Der vielleicht wichtigste Film diesbezüglich ist David Finchers Film Mank, der die Geschichte des Hollywood-Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz und dessen Arbeit an Citizen Kane erzählt.Weniger Oscar-verdächtig, dafür aber actionreich ist der Science-Fiction-Streifen The Midnight Sky: In dem dystopischen Film von und mit George Clooney geht es um eine postapokalyptische Erde und dem Versuch von Clooneys Charakter, ein Raumschiffs an der Rückkehr zur zerstörten Erde zu hindern. In The Prom geht es musikalisch zu, die Tragikomödie von Ryan Murphy basiert auf einen Broadway-Musical.Was Serien betrifft, so gibt es einige Neustarts, der ganz große Muss-sehen-Kandidat ist uns aber nicht aufgefallen. Was aber nicht viel bedeuten muss, den Megahit Queens's Gambit haben wohl auch die wenigsten auf dem Radar gehabt.