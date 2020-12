Audio Only: Netflix-Nutzer können Video-Wiedergabe deaktivieren

Wer die Android-Version des Videostreaming-Dienstes Netflix verwendet, kann bald Inhalte wiedergeben, ohne die Videospur an sich anzeigen zu müssen. Es ist möglich, nur den Ton zu übertragen. Somit kann bei der mobilen Verwendung eine Menge Datenvolumen gespart werden.

In vielen Fällen ist es nicht notwendig, das Videosignal einer Serie oder eines Films zu strea­men. Einige Nutzer lassen bestimmte Inhalte ohnehin nur im Hintergrund laufen, ohne das Bild an sich sehen zu wollen. Bislang musste die Videospur aber immer übertragen werden, um einen Inhalt ansehen zu können. Das stellt vor allem für Nutzer, die Netflix auf ihrem Smartphone nutzen und nur ein begrenztes Datenvolumen besitzen, ein großes Problem dar.Aus diesem Grund steht den Nutzern der An­wen­dung demnächst eine neue Option zur Ver­fü­gung. Hiermit kann die Videospur komplett aus­ge­schal­tet werden, sodass nur das Audio-Signal des entsprechenden Inhalts abgespielt wird. Wie Android Police berichtet, kommt die neue Funktion jetzt bei den ersten Anwendern zum Vorschein.Der Rollout des neuen Features soll serverseitig erfolgen. Obwohl der Audio-Only-Modus bereits in die App integriert wurde, dürfte die Ak­ti­vie­rung erst in Schritten geschehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die neue Option dann in den kommenden Wochen an einen Großteil der Nutzer verteilt wird.Der Button zum Aktivieren und Deaktivieren der Videospur taucht auf, wenn ein Film oder eine Serie im Vollbildmodus angesehen wird. In den Einstellungen der App können die Nutzer auswählen, ob der neue Audio-Only-Modus standardmäßig zum Einsatz kommen soll. Al­ter­na­tiv kann das Ausblenden des Videos auch nur bei angeschlossenen Kopfhörern erfolgen.