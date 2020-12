Netflix, Disney+ und Amazon: Die besten Filme und Serien der Woche

Weihnachten steht vor der Tür und dieses Jahr ist nichts so wie es war. Das betrifft auch die Adventszeit und die unvermeidlichen Ge­schenke. Denn 2020 erledigen das die meisten online. Und das ist nicht unbedingt ein Nachteil, denn so bleibt mehr Zeit für die Couch.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 50)

Die Familie Claus ab 7. Dezember

Mr. Iglesias: Teil 3 ab 8. Dezember

Emicida: AmarElo - Alles für gestern ab 8. Dezember

Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten ab 8. Dezember

Spirit - wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer ab 8. Dezember

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel ab 9. Dezember

Der chirurgische Schnitt ab 9. Dezember

Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten ab 9. Dezember

The Big Show Show: Weihnachten ab 9. Dezember

Alice in Borderland ab 10. Dezember

Deine letzte Stunde ab 11. Dezember

The Prom ab 11. Dezember

Giving Voice ab 11. Dezember

Mü-Mo rettet Weihnachten ab 11. Dezember

Die Leinwand ab 11. Dezember

Start-Up ab 11. Dezember

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 50)

The Wilds - Staffel 1 ab 11. Dezember

4 Blocks - Staffel 3 ab 12. Dezember

Deadpool ab 07. Dezember

I, Robot ab 08. Dezember

Mechanic: Resurrection ab 08. Dezember

I'm Your Woman ab 11. Dezember

Blue Story Gangs of London ab 13. Dezember

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 50)

Bruderherz ab 11. Dezember

Mensch vs. Hai ab 11. Dezember

Wir kaufen einen Zoo ab 11. Dezember

Neue Serien und Filme im Überblick

Dass Weihnachten naht, ist mittlerweile kaum noch zu übersehen, auch wenn die meisten dieses Jahr auf Shoppingtouren durch festlich geschmückte Einkaufszentren und -straßen verzichten müssen oder sollten. Denn wenn man dieser Tage die Neustarts auf Netflix studiert, dann kann man dem Wort "Weihnachten" kaum entkommen. Es gibt hier natürlich jede Menge Inhalte für Kinder und Familien, darunter Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten.Unterhaltsam und musikalisch, aber auch nachdenklich, geht es indes in der Musical-Verfilmung The Prom zu. Denn hier geht es um den bunten Kampf für sexuelle Gleichberechtigung in einem Städtchen im konservativen Indiana. Die Tragikomödie von Ryan Murphy ist hervorragend besetzt, denn in den Hauptrollen sind Meryl Streep, Nicole Kidman und James Corden zu sehen.Wer vom Weihnachts-Overkill genug hat, der kann oder besser gesagt sollte auf Amazon Prime Video gehen: Denn dort verbreitet Wade Wilson alias Deadpool festliche Atmosphäre. Ok, letzteres war gelogen, wer das furiose Film-Debüt des "Merc With A Mouth" noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen, am besten mehrfach.Wer klassischen Science-Fiction-Stoff mit einer gehörigen Portion Action bevorzugt, der wird ebenfalls auf Amazon fündig, denn hier gibt es auch "I, Robot" mit Will Smith zu sehen. Auf Disney+ sind die Neustarts, nun, sagen wir es so: übersichtlich. Aber Hand aufs Herz: Braucht man mehr als die wöchentliche Folge The Mandalorian?