Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Amazon, Netflix und Disney+

Netflix und Amazon Prime hui, Disney+ pfui: Das ist auch in der ersten Dezember-Woche die aktuelle Streaming-Realität. Denn während die beiden erstgenannten Streaming-Portale Quantität und Qualität liefern, tut sich Disney+ vor allem in Sachen Anzahl schwer.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 49)

The Girl in the Spider's Web ab 30. November

Weihnachtsfilme - Das waren unsere Festtage ab 1. Dezember 2020

Angelas Weihnachtswunsch ab 1. Dezember

Natalie Palamides: Nate - A One Man Show ab 1. Dezember

Private Lives ab 2. Dezember

Hazel Brugger ab 2. Dezember

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic ab 2. Dezember

Ostra- Netflix Film ab 2. Dezember

Außerirdische Welten ab 2. Dezember

Do Do Sol Sol La La Sol ab 3. Dezember

Schon wieder Weihnachten ab 3. Dezember

Break ab 3. Dezember

Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag ab 3. Dezember

Big Mouth: Staffel 4 ab 4. Dezember

Selena: Die Serie ab 4. Dezember

Wir können nicht anders ab 4. Dezember

Mank ab 4. Dezember

9 Kere Leyla ab 4. Dezember

Räuber und Gendarm ab 4. Dezember

Bombay Rose ab 4. Dezember

Captain Underpants - Wownachten ab 4. Dezember

Detention ab 5. Dezember

Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer ab 5. Dezember

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 49)

Pathfinder - Fährte des Kriegers ab 30. November

25 km/h ab 30. November

The Walking Dead - Staffel 10, Teil 1 ab 01. Dezember

The Good Doctor - Staffel 2 ab 01. Dezember

Hawaii Five-0 - Staffel 10 ab 01. Dezember

Family Guy - Staffel 18 ab 01. Dezember

S.W.A.T. - Staffel 2 ab 01. Dezember´

Willkommen In Marwen ab 01. Dezember

Binge Reloaded - Staffel 1 ab 04. Dezember

Sound Of Metal ab 04. Dezember

Tatsächlich...Liebe ab 05. Dezember

Bridge Of Spies - Der Unterhändler ab 05. Dezember

Bridget Jones ab 05. Dezember

Türkisch für Anfänger ab 06. Dezember

Neue Filme bei Disney+ (KW 49)

Mulan ab 4. Dezember

Die gute Fee ab 4. Dezember

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Denn in dieser Woche starten auf Disney+ gerade einmal zwei neue Filme. Zwar ist einer davon die im Kino "abgesagte" Realverfilmung von Mulan, die es ab Freitag frei für alle Abonnenten gibt, dennoch ist mit Die gute Fee nur noch ein zweiter Film neu auf dem jüngsten der drei Streaming-Portale. Das ist - wie wir finden - viel zu wenig.Auf Netflix und Amazon Prime Video sieht die Sache durchaus anders aus. Denn auch wenn Masse nicht gleich Klasse ist, findet man hier für die immer länger werdenden Winternächte deutlich mehr Filme und Serien.Netflix feuert vor allem aus allen Weihnachtsrohren und liefert jede Menge Filme mit Festtagsbezug. Highlight für Cineasten ist aber zweifellos die Film-Biografie Mank, in der es Thriller-Spezialist David Fincher (Se7en, Fight Club, Zodiac) ruhiger angehen lässt und sich in Schwarz/Weiß-Bildern dem bunten Leben von Herman J. Mankiewicz und dessen Arbeit am Drehbuch für Citizen Kane widmet.Auf Amazon Prime gibt es mit Filmen wie Bridget Jones und Tatsächlich...Liebe zwar auch Familienunterhaltung, doch auch einige spannende neue und auch breit gestreute Serien. Dazu zählen etwa Staffel 10 von jeweils The Walking Dead sowie Hawaii Five-0, Staffel 2 von The Good Doctor und Staffel 18 von Family Guy.