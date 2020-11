Windows 10-PCs sollen ab nächstem Jahr Android-Apps unterstützen

Es ist kein Geheimnis, dass das Fehlen von Apps mit- oder sogar haupt­verantwortlich für das Scheitern von Windows Phone ist. Denn trotz aller Bemühungen konnte Microsoft die so genannte "App Gap" nicht schlie­ßen. Nächstes Jahr könnte es ein Art Ironie der Geschichte geben.

App-Spiegeln auf Galaxys schon möglich

Samsung

Denn derzeit arbeitet Microsoft offenbar an einem Weg, wie man Android-Apps auf Windows 10 zum Laufen bringen kann. Wie Zac Bowden in einem Ausblick von Windows Central auf das nächste Jahr hinsichtlich des Betriebssystems von Microsoft schreibt, konnte er von Quellen im Redmonder Unternehmen hören, dass man an einer entsprechenden Lösung arbeitet.Demnach soll Microsoft derzeit damit spielen bzw. experimentieren, wie man Android-Apps in den Microsoft Store für Windows 10 bringen kann. Bowden: "Ich weiß nicht, wie weit dieser Plan fortgeschritten ist oder wann er umgesetzt wird, aber mir wurde gesagt, dass er vielleicht im Jahr 2021 auftauchen wird." Weitere Details hat er im Moment nicht zu bieten, meint aber, dass der dazu schon bald Neues berichten kann.Für Kenner von Windows 10 dürfte das keine allzu große Überraschung sein, denn Microsoft hat sich mit der Your Phone-App sowie einer intensiven Kooperation mit Samsung und den Galaxy-Geräten immer mehr an das Android-Ökosystem angenähert. Derzeit ist die Funktionalität, die auf dem im Zuge des Mai-2020-Update eingeführten Supports für "Hosted Apps" basiert, aber nur aus Geräten der Koreaner verfügbar.Das liegt vereinfacht erklärt daran, dass "Link to Windows" eine gemeinsame Entwicklung von Samsung und Microsoft ist. Die Redmonder wollen diese Einschränkung aber aufbrechen. Das hatte man ursprünglich auch vor, das Spiegeln von Android-Apps per Bluetooth Low Energy (BLE) hat sich aber nicht bewährt.