Sony verkündet Android 11-Roadmap: Es geht jetzt mit Xperia 1 II los

Der Elektronikkonzern Sony hat nun auch eine Roadmap für den Umstieg auf Android 11 für seine aktuellen Smartphones veröffentlicht. Dem Plan nach dürften zur Mitte des ersten Quartals 2021 alle Updates freigegeben sein.

Update startet jetzt auch bei Sony Xperia

Ab Dezember

Übersicht Android 11-Updates:

Xperia 1 II: ab Dezember 2020

Xperia 5 II: ab Ende Januar 2021

Xperia 10 II: ab Ende Januar 2021

Xperia 1: ab Februar 2021

Xperia 5: ab Februar 2021

Android

Genauer gesagt: Ab Februar 2021 startet die letzte Gerätegruppe mit der Aktualisierung auf Android 11. Das hat Sony jetzt bekannt gegeben. Demnach geht es in Kürze mit der Aktualisierung für Xperia 1 II los, dann folgen Xperia 10 II und Xperia 5 II und schließlich werden Xperia 1 und Xperia 5 mit Android 11 versorgt. Von weiteren Geräten war bei der Ankündigung noch nichts weiterzulesen, aber das verwundert auch kaum.Android 11 steht damit nun bei den aktuellen Sony Xperia-Smartphones zur Verfügung. Das Update kommt damit rund drei Monate nach der Freigabe von Google bei den ersten Xperia-Nutzern an. Diese können sich nun über eine Reihe neuer Features, wie einer verbesserten Privatsphäre-Einstellung, Bildschirmaufzeichnung als Video, die "Bubbles" und vieles mehr freuen. Mit Android 11 startet zudem eine Smarthome-App und die Sprachsteuerung, die Apps öffnen kann und auch ohne Internetanbindung funktioniert.Neben neuen Standardfunktionen, die Nutzern eine noch bessere Bedienung ihres Gerätes ermöglichen, profitiert das Xperia 1 II zusätzlich mit einer neuen Funktion: Mit dem Update auf Android 11 unterstützt das Xperia 1 II dann Zeitlupen-Filmaufnahmen in 4K-HDR mit 120 fps. Die Verteilung erfolgt nach und nach. Durch die sukzessive Freigabe verhindert der Konzern, dass es Überlastungsprobleme bei den Updateservern gibt.