Android-Apps auf Windows 10: Warum nicht jedes Phone funktioniert

Vergangene Woche stellte Samsung nicht nur eine ganze Reihe neuer Geräte vor, der koreanische Konzern hatte auch in Sachen Software einen überaus interessanten Auftritt, und zwar gemeinsam mit Microsoft. Denn man stellte das Streamen von Apps auf Windows 10 vor.

Samsung und Microsoft kooperieren immer mehr miteinander und ein Ergebnis ist die Möglichkeit zum Streamen von Android-Apps auf den PC. Genauer gesagt benötigt man dafür Microsofts Windows 10-App "Ihr Smartphone" und ein Galaxy-Gerät des koreanischen Herstellers. Allerdings funktioniert das Ganze bisher nur exklusiv mit Samsung-Smartphones und viele wundern sich über diese Einschränkung.Das Blog Windows Latest erläutert nun, warum das so ist, denn tatsächlich ist das derzeit eher eine technische Limitierung denn eine geschäftliche Entscheidung. Im Kern des Ganzen steht der mit dem Mai-2020-Update eingeführte Support für "Hosted Apps": Diese werden auf Windows 10 als unabhängige Anwendungen mit Zugang zu Hintergrund-Tasks, Benachrichtigungen und ähnliches registriert. Vereinfach erklärt verhält sich eine Hosted App wie eine eigenständige Anwendung, benötigt aber einen Host-Prozess zum Ausführen.Darüber funktioniert auch das Streamen der Android-Apps auf den Windows 10-Desktop, die Your Phone-Anwendung hostet die Android-App. Derzeit wird die Funktion nach und nach an Windows Insider im Release Preview Channel verteilt, funktioniert aber eben nur, wenn man ein Samsung-Smartphone hat.Ursprünglich sollte das Feature mit Hilfe von Bluetooth Low Energy (BLE) funktionieren, das hätte auch eine breitere Kompatibilität zur Folge gehabt. Allerdings konnte Microsoft das Ganze nicht so zum Laufen bringen, wie man es wollte, weshalb der BLE-Support wieder aufgegeben wurde.Das bedeutet, dass derartiges Spiegeln einer Android-App eine "hausgemachte" Lösung erfordert. Und Samsung hat mit Microsoft zusammengearbeitet, um "Link to Windows" zu entwickeln. Anfangs kommt zwar Bluetooth zum Einsatz, die eigentliche Verbindung wird aber mit WLAN-basierter Technologie hergestellt. Entscheidend sind auch die Custom-Treiber von Samsung. Diese sind zum aktuellen Zeitpunkt proprietäre Technologie der Koreaner, weshalb man das auch nicht ohne Weiteres auf einem anderen Gerät installieren bzw. aktivieren kann.