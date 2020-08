Windows startet mit Galaxy Note 20 Android-Apps auf dem PC-Desktop

Beeindruckende "Weiterleitung" für viele Apps

Testphase läuft im Insider Programm

Liste der unterstützten Geräte:

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Die Partnerschaft zwischen Samsung und Microsoft hat bereits einige spannende Features für das Zusammenspiel zwischen Smartphone und PC gezeigt. Nun gibt es einige neue Features, die eine echte nahtlose Verbindung zwischen PC und Telefon ermöglichen:Mobile Anwendungen können jetzt direkt auf dem Windows 10-Laptop genutzt werden. Dazu verbindet man Smartphone und PC ("Link to PC") und sieht dann auf dem Desktop eine Liste der verfügbaren Apps. Wenn man dann zum Beispiel WhatsApp anklickt, öffnet sich auf dem PC ein Fenster, welches den Inhalt der App vom Smartphone spiegelt.Mit der Your Phone-App von Windows und der Integration von Link to Windows auf ausgewählten Samsung-Geräten kann man so nicht nur Anrufe entgegennehmen, Benachrichtigungen abrufen, Fotos und Nachrichten anzeigen, sondern tatsächlich eine Vielzahl an Aktionen am Smartphone starten und auf dem PC weiterbearbeiten oder beenden.Das Feature startet mit dem neuen Windows Insider Build 20185 und soll nach der Testphase für alle Samsung-Galaxy-Nutzer starten, die mindestens Windows 10 Version 1809 nutzen. Microsoft hat angekündigt, dass das Feature-Update für Your Phone nach und nach nun für alle Windows-Insider startet, die sich im Dev-, Beta- oder Versionsvorschau-Kanal befinden.Viele der neuen Funktionen sind exklusiv mit einem Samsung-Gerät verfügbar. Die Möglichkeit, Apps auf dem PC zu starten, ist aber nur der Galaxy Note 20-Serie vorbehalten . Man kann die Apps auf dem PC also nur mit den neu vorgestellten Note 20 Ultra 5G und Note 20 5G nutzen.Android-Apps können dabei sogar auf dem Windows 10-PC an die Taskleiste oder das Startmenü angeheftet werden, um sie im Schnellzugriff zu haben. Weitere neue Features sind nicht ganz so exklusiv, sondern auch bald für andere Geräte verfügbar. Einige starten bereits als Betatest, andere Features sollen erst noch kommen - wann ist noch nicht genau bekannt. Samsung und Microsoft werden dazu in den kommenden Wochen weitere Informationen veröffentlichen. Es gibt bereits eine neue Übersichtsseite, die über die Smartphone-Anbindungs-Optionen informiert Die Liste scheint von Microsoft noch nicht aktualisiert worden zu sein, denn die neu vorgestellten Geräte, die auch schon im Video mit den neuen Verbindungs-Funktionen gezeigt werden, fehlen derzeit in der Auflistung noch.