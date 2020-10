Surface Duo nicht sein Geld wert: Microsoft senkt bereits den Preis

Microsoft hat bereits jetzt, gerade einmal rund eineinhalb Monate nach dem Verkaufsstart des neuen Surface Duo , die ersten Rabatt-Aktionen gestartet. 1200 Dollar kostet das Falt-Smartphone mit seinem derzeit einzigartigen Konzept jetzt.

Billige Materialien?

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Ist das nun ein Eingeständnis, dass das Surface Duo nicht sein Geld wert ist oder will der Konzern nur die Verkäufe antreiben? Es ist auf jeden Fall überaus ungewöhnlich, dass Microsoft so kurz nach einem Start eines neuen Produktes schon den Preis senkt. Bisher hatte man das bei keinem Surface-Produkt so gemacht. Wenn es früh nach einem Launch Rabatte gab, dann nur sehr geringe.Die einschlägigen US-Blogs diskutieren nun, woran das liegt, was Microsoft sich dabei gedacht hat. Erst Anfang September wurde das Surface Duo nach langer Wartezeit in den Handel gebracht, wobei es derzeit nur in den USA zu haben ist. Den Preis von ursprünglich 1399 Dollar für das Modell mit 128 GB hat das Unternehmen jetzt im eigenen Online-Store um 200 Dollar reduziert . Die Partner wie Best Buy haben gleich nachgezogen.Das neuartige Konzept vom Microsoft Surface Duo kommt dabei im Grunde sehr gut beim Zielpublikum an. Was dem Unternehmen nur viel Kritik bescherte, sind Details wie die Verarbeitungsqualität, das verwendete Material und die teils bereits veraltete Technik. Wir hatten schon von aufgeblähten Akkus platzenden Rahmen und sich verfärbenden Kunststoffteilen berichtet - alles eigentlich Probleme, die man nicht von einem Smartphone erwartet, das erst seit wenigen Wochen auf den Markt ist.Die Preissenkung kommt sicherlich vielen Interessierten zu Gute. Microsoft hat sich bisher sehr kulant gezeigt, was Probleme mit Erstserien-Geräten betrifft, sodass man definitiv nicht mit offenen Augen ein "schwieriges" Produkt kauft.Dennoch sollte man bedenken, dass ein Preis jenseits der 1000-Dollar-Grenze für den Snapdragon 855-Prozessor ohne 5G-Unterstützung und mit nur 6 GB Arbeitsspeicher noch immer viel zu hoch ist. Bisher hat Microsoft noch keine Angaben dazu gemacht, wie viele Geräte bereits bestellt oder gefertigt wurden. Auch zu Plänen, die Serie weiterzuentwickeln, ist bisher noch nichts nach außen gedrungen.