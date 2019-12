Apple iPad: Alle Infos, Gerüchte und Termine zu den neuen Tablets

Das Apple iPad-Portfolio für 2019 ist komplett. In diesem Jahr erhiel­ten die beliebten Tablets diverse Upgrades. Das Einsteiger-Modell ist auf 10,2 Zoll angewachsen und das iPad Air sowie Mini feiern ihr Comeback. Im nächsten Jahr 2020 soll dann das neue iPad Pro folgen.

In eigener Sache: Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Special-Bericht, der von uns stetig aktualisiert und mit neuen Informationen angereichert wird. Er dient euch als Übersicht und Sammelstelle für sämtliche News zu Apple iPads. Das letzte Update fand am 18. Dezember 2019 um 15:45 Uhr statt.



Was hat sich seit der letzten Aktualisierung getan? Änderungen: iPad Pro wird erst im neuen Jahr 2020 erwartet

Neues Video hinzugefügt: Apple iPad 2019 überzeugt im Test

Neues Video hinzugefügt: Das beste Zubehör fürs Apple iPad 7

Apple iPad 2019: Alle Informationen zum 10,2 Zoll Tablet

Apple iPad Air 2019: Alle Informationen zum 10,5 Zoll Tablet

Apple iPad Mini 2019: Alle Informationen zum 7,9 Zoll Tablet

iPad Air & Mini: Preise und Verfügbarkeit

Datenblatt iPad Air iPad mini Display 10,5 Zoll Retina-Multitouch, 2224 x 1668 Pixel, 264 ppi, 500 Nits 7,9 Zoll Retina-Multitouch, 2048 x 1536 Pixel, 326 ppi, 500 Nits Betriebssystem iOS 12 Speicher 64/256 GB Prozessor A12 Bionic-Chip, 64 Bit, Neural Engine, M12 Coprozessor Hauptkamera 8 MP, f/2.4-Blende, Autofokus, HDR, Serienbildmodus, Belichtungsregler, Hybrid IR-Filter, Live Photos, Rückwärtige Belichtung, Objektiv mit 5 Elementen, Panoramabild (bis zu 43 Megapixel), Selbstauslöser, OIS, Geotagging Videoaufnahme 1080p, Zeitlupenmodus (120 fps), Zeitraffer mit Bildstabilisierung, 3x Videozoom Frontkamera 7 MP, f/2.2-Blende, 1080p/30fps, Retina Blitz, Auto HDR, Rückwärtige Belichtung, Serienbildmodus, Belichtungsregler, Selbstauslöser Audio Stereo-Lautsprecher, 2 Mikrofone, 3,5mm-Kopfhörer-Anschluss Drahtlos Alle Modelle: WLAN ac, HT80 mit MIMO, Bluetooth 5.0; Cellular-Modelle: 3G, 4G, Anrufe über Wlan, Nano-Sim, e-Sim Sensoren Touch ID, 3‑Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Umgebungslichtsensor Besonderheiten Apple Pay, VoiceOver, Zoom, Lupe, Siri und Diktierfunktion, Schaltersteuerung, Erweiterte Untertitel, AssistiveTouch, Bildschirminhalt sprechen Farben Silber, Space-Grau, Gold Maße und Gewicht 250,6 x 174,1 x 6,1 mm, WiFi 456 g, Cellular 464 g 203,2 x 134,8 x 6,1 mm, WiFi 300,5 g, Cellular 308,2 g Akku Lithium-Polymer, 30,2 Wh Lithium-Polymer, 19,1 Wh

Apple iPad Pro 2020: Langes Warten auf ein neues Profi-Modell

Apple

Direkt zu den Themen iPad 2019 Preise (Air/Mini) und Datenblatt (Air/Mini) . Mehr außerdem zu den Gerüchten des iPad Pro 2020 Zur Keynote am 10. September kündigte Apple das neue Einsteiger-Tablet iPad 2019 an. Im Gegensatz zu seinem beliebten Vorgänger aus dem letzten Jahr wächst der Bildschirm auf 10,2 Zoll. Dabei bietet das Retina Display mit IPS-Technik eine Auflösung von 2160 x 1620 Pixel und eine Helligkeit von bis zu 500 Nits. Trotz größerem Bildschirm bringt das neue iPad mit circa 483 Gramm nur unwesentlich mehr auf die Waage als bisher. Das klassische Design bleibt dem Tablet erhalten. Wir treffen also erneut auf einen Home Button samt integrierten Fingerabdrucksensor (Touch ID). Übernommen wird zudem die Unterstützung für den Apple Pencil der ersten Generation und der Apple A10 Fusion-Chip samt M10 Co-Prozessor.Neu hinzugekommen ist unter anderem der so genannte Smart-Anschluss. Er ermöglicht es die Apple-eigenen Tastatur-Cover anzuschließen, die auch als Smart Keyboard bekannt sind. Die restliche Ausstattung des iPad 2019 gleicht dem letztjährigen Modell. Dazu zählen die 8-Megapixel-Kamera, die optionale Nutzung eines 4G-LTE-Moduls (Cellular-Version) und pas­sen­de Schnittstellen für Lightning-Kabel sowie 3,5mm-Klinken. Seit dem 30. September ist das neue iPad in den Farben Space Grau, Silber und Gold zu einem Startpreis von 379 Euro erhältlich. Speichervarianten stehen mit einer Kapazität von 32 GB und 128 GB zur Ver­fü­gung. Parallel zum Launch führt Apple zudem das neue Betriebssystem iPadOS ein, welches ab Werk auch auf dem iPad 2019 installiert wird.Nach der Einstellung des iPad Air 2 vor knapp 2 Jahren war es lange Zeit still um die Air-Tablets. Apple hatte sich seitdem auf die klassische Bezeichnung "iPad" konzentriert und zelebriert heute das Comeback der dritten Generation unter dem Namen iPad Air (2019). Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verfügt das neue Modell über ein größeres 10,5 Zoll Retina Display (2224 x 1668 Pixel) und wird von einem Apple A12 Bionic Chip inklusive M12 Co-Prozessor angetrieben. Den SoC kennt man bereits aus den aktuellen iPhone Xs-Modellen , der stärkere A12X Bionic bleibt aber den iPad Pro-Tablets vorbehalten.Trotz des Face ID-Trends setzt das neue iPad Air weiterhin auf einen Home-Button samt integriertem Fingerabdruckleser (Touch ID). Mit dabei sind zudem bis zu 256 GB Flash-Speicher, die Unterstützung der ersten Generation des Apple Pencil und die Möglichkeit ein sogenanntes Smart Keyboard (Tastatur-Cover) mit dem Tablet zu verbinden. Die verbauten Kameras zeigen sich an der Rückseite mit einem 8-Megapixel-Sensor (f/2.4) und an der Front mit sieben Megapixeln. Zu den Features gehören HDR, Full-HD-Videoaufnahmen und ein Autofokus.Kabellos funkt das Apple iPad Air über WLAN-ac, Bluetooth 5.0 und GPS. Optional wird auch eine Variante mit integriertem 4G-LTE-Modem (Cellular) angeboten. Letztere kann mit einer Nano-SIM oder eSIM betrieben werden. Die Größe der fest verbauten Batterie gibt Apple mit 30,1 Wattstunden an und nennt eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Aufgeladen wird das iPad Air (2019) über den bekannten Lightning-Port. Er ist auch nicht die einzige physische Schnittstelle am neuen iOS-Tablet. Apple bietet hier zudem einen klassischen 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer und Headsets.Das kompakte iPad Mini (2019) unterscheidet sich lediglich in den Abmessungen und beim Gewicht vom neuen iPad Air. Sein 7,9 Zoll Display löst mit 2048 x 1536 Pixeln auf und hat somit nur eine unwesentlich geringere Pixeldichte als sein großer Bruder (326 vs. 264 ppi). Technologien wie den großen P3-Farbraum, ein vollständig laminiertes Panel und den automatischen Weißabgleich via True Tone-Technik teilen sich die beiden Tablets. Aufgrund seiner geringen Größe bringt das iPad Mini mit 308 Gramm natürlich etwas weniger auf die Waage als das 464 Gramm schwere iPad Air. Beide Modelle zeigen aber die gleiche Bauhöhe von 6,1 Millimeter.Zu guter Letzt verzichtet das Apple iPad Mini 5 auf den sogenannten Smart Connector. Ein Tas­ta­tur-Cover von Apple kann an diesem Tab­let also nicht genutzt werden. Dennoch spricht der Hersteller aus Cupertino von einer Kom­pa­ti­bi­li­tät zu sämt­li­chen Bluetooth-Tas­ta­tu­ren von Dritt­an­bie­tern. In Hinsicht auf die restliche Ausstattung gleichen sich das iPad Mini und das iPad Air wie ein Ei dem anderen. Das gilt auch für das vorinstallierte Apple iOS 12-Be­triebs­sys­tem , die Akkulaufzeit und die beiden verbauten Stereo-Lautsprecher.Sowohl das iPad Air, als auch das iPad Mini können ab sofort im Apple Store bestellt werden. Die Auslieferung soll bereits im Laufe der nächsten Woche erfolgen. Einige Modelle zeigen aber schon jetzt eine längere Lieferzeit bis Anfang April an. Je nach Speicherausstattung und 4G-LTE-Option müssen für das iPad Air zwischen 549 und 859 Euro eingeplant werden. Das iPad Mini schlägt hingegen mit mindestens 449 Euro und maximal 759 Euro zu Buche. Beide Tablets sind in den Farbvarianten Space Grau, Silber und Gold erhältlich.Die Familie der iPad Pro-Tablets zählt zu den Flaggschiffen in Apples Portfolio. Ausgelegt auf Kreative und so genannte Power-Nutzer bieten die iOS-Modelle ein kompaktes 11-Zoll-Format oder ein deutlich größeres 12,9-Zoll-Display. Die hochauflösenden Retina-Bildschirme sind ausgestattet mit der ProMotion-Technik, die es erlaubt Bildwiederholungsraten von bis zu 120 Hertz zu ermöglichen. Zudem liefert der integrierte Apple A12X Prozessor eine besonders hohe Leistung, die Kamera mit 12 Megapixeln erlaubt sogar 4K-Videoaufnahmen und das iPad Pro wird per Gesichtserkennung ganz ohne Notch entsperrt. Es sind zudem die einzigen Apple-Tablets, welche die zweite Generation des Apple Pencil (Stylus) unterstützen und mit einem modernen USB-C-Anschluss bestückt werden.Erst im Herbst 2018 wurde die aktuell dritte Generation des Apple iPad Pro vorgestellt. Ein 2019er-Modell gibt es nicht und die Gerüchte zu den kommenden 2020er-Tablets halten sich noch in Gren­zen. Die neu eingeführten Funktionen, wie Face ID und ein gänzlich neues Gehäuse samt gleich­mä­ßig schmaler Displayrahmen, lassen darauf hindeuten, dass ein iPad Pro 2020 wohl eher nur leichte Aktualisierungen spendiert bekommt. Die einzige Aussage, die man mit Sich­er­heit treffen kann, ist die der Leistungssteigerung. Mit einem Apple A13X Chip könnte der US-ame­ri­ka­nische Hersteller die Performance steigern und klassischen PCs und Note­books weiter Konkurrenz machen. Im Gespräch sind aber auch Optionen für eine Triple-Kamera, OLED-Displays und Pläne für ein faltbares Tablet.Derzeit gehen Analysten davon aus, dass Apple neue iPad Pro-Tablets im nächsten Jahr 2020 veröffentlichen wird. Eigentlich wäre dafür die übliche Oktober-Keynote bestens geeignet, es dürfte aber wahrscheinlich etwas früher soweit sein. Es ist denkbar, dass Apple ein leichtes Hardware-Update für die iPad Pro-Familie nur in Form einer Pres­se­mit­tei­lung ankündigen wird. Ob dabei bereits die Triple-Kamera zum Einsatz kommen wird, bleibt weiterhin offen. Ebenso verbreiteten sich die Gerüchte über einen möglichen Um­schwung von IPS-Displays hin zu Varianten mit Mini-LED-Technik.