Surface Duo: Europa- und Deutschland-Start rückt in greifbare Nähe

Das Surface Duo , Microsofts innovatives, aber auch teures und nicht ganz ausgereiftes Doppel-Display-Smartphone ist seit Ende August offiziell in den USA erhältlich. Andere Regionen der Welt warten seither auf die Bekanntgabe des Starts und langsam kommt Bewegung in die Sache.

Enttäuschender Start

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Mary Jo Foley / Twitter

Das Surface Duo wurde bereits im Herbst 2019 angekündigt und vorgestellt, zwischen Enthüllung und Einführung verging aber nahezu ein Jahr. Das Android-Gerät kam vor gut zwei Monaten in den USA auf den Markt und eroberte diesen nicht gerade im Sturm. Denn obwohl Tester und Konsumenten enorm vom Design angetan waren, gab es für die Technik teilwiese harsche Kritik. Das lag an zahlreichen Bugs und einer von vielen kritisierten Kamera Hinzu kam, dass Microsoft ursprünglich 1399 Dollar für das Gerät verlangt hat, dieser Preis wurde nach einigen Wochen auf 1200 Dollar gesenkt . Das ist zwar immer noch viel Geld für ein Gerät, das alles andere als perfekt ist, aber es gab natürlich auch einige Anwender, die vom Konzept zweier Bildschirme mehr als überzeugt waren.Wer sich außerhalb der Vereinigten Staaten für das Surface Duo interessiert, muss seither warten, denn Microsoft hat den Launch außerhalb seiner Heimat auf das nächste Jahr verschoben. Nach dem eher lauwarmen Willkommen in den USA musste man sich aber durchaus die Frage stellen, ob sich die Redmonder mit dem Surface Duo überhaupt auf den internationalen Markt wagen werden.Doch laut Windows Latest wird das der Fall sein: Denn Anfang 2021 soll es auch in Europa zum Launch kommen. In Großbritannien laufen bereits Gespräche mit Mobilfunkanbietern, eine Zertifizierung hat das Surface Duo im Vereinigten Königreich bereits. Auch Deutschland soll schon auf dem näheren Radar stehen: WindowsArea will aus "verlässlichen Quellen" erfahren haben, dass es im Frühjahr 2021 soweit sein wird - mehr weiß das Blog aber auch nicht.