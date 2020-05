Surface Duo: Das sind die Spezifikationen des Doppel-Display-Phones

Das Surface Duo ist Microsofts Rückkehr in das Smartphone-Geschäft, es ist aber kein normales Gerät, sondern ein eher ungewöhnliches Mobil­telefon mit zwei Displays. Dieses soll auch noch dieses Jahr heraus­kommen, allzu viele Details sind aber bislang nicht bekannt.

Microsoft-Mitarbeiter können das Surface Duo testen

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft

Das betrifft natürlich die Hardware, denn das grundsätzliche Konzept des Surface Duo ist bereits ausführlich von Microsoft vorgestellt worden. Was im Android-Smartphone genau steckt, ist aber nur zum Teil bekannt. Denn bisher ist nur klar, dass es zwei 5,6 Zoll große Bildschirme mit einer Auflösung von jeweils 1800 x 1350 Pixel hat, das war es aber im Wesentlichen auch schon.Es ist in der Regel nicht überraschend, wenn Spezifikationen nicht bekannt sind, wenn es sich um ein geheimes und/oder noch nicht fertiges Gerät handelt. Beides trifft aber auf des Surface Duo nur zum Teil zu: Denn Microsoft hat es bereits im vergangenen Herbst enthüllt, es wird intern bereits von zahlreichen Mitarbeitern "halböffentlich" getestet.Auch Windows Central bestätigt, dass die Spezifikationen bereits stehen und bis zum Start allenfalls minimale Anpassungen zu erwarten sind. Laut den Informationen von Zac Bowden wird das Surface Duo dieses Jahr mit einem Snapdragon 855 sowie sechs Gigabyte RAM kommen. Als (interne) Speicher-Optionen werden 64 und 256 Gigabyte genannt.Bei der Kamera wird ein Sensor mit elf Megapixeln bereitstehen. Es wird die einzige Kamera des Surface Duo sein, sie wird damit für Selfies wie auch herkömmliche Fotos zum Einsatz kommen. Die Displays werden AMOLED-Panels sein.Dazu kommt noch ein 3460mAh-Akku. Dieser kann laut derzeitigem Wissenstand zwar per USB-C schnellgeladen werden, nicht aber kabellos. Auch NFC soll nicht an Bord sein, auf 5G-Unterstützung müssen Surface Duo-Besitzer vermutlich auch verzichten.