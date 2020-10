Surface Duo: Nutzer klagen über schlechte Anrufqualität und -abbrüche

Das Surface Duo ist seit knapp einem Monat in den USA verfügbar und es kostet auch mit 1400 Dollar eine Menge Geld. Die ersten Tests des Geräts waren auch gespalten, vor allem Bugs wurden bemängelt. Nun kommen Nutzer-Berichte dazu, wonach es Probleme beim Telefonieren gibt.

Firmware wohl verantwortlich

Das Surface Duo ist sicherlich ein spannendes und auch ungewöhnliches Smartphone, es fällt natürlich vor allem durch seine zwei Bildschirme auf. In den ersten Tests und Hands-On-Eindrücken gab es bereits einiges an Kritik, wer sich das Smartphone dennoch gekauft hat, kämpft nun mit weiteren.Denn es gibt mittlerweile zahlreiche Berichte, wonach Nutzer Probleme bei Anrufen haben, da das Signal schlecht sei und es auch immer wieder zu Verbindungsabbrüchen kommt. Wie Windows Latest berichtet, handelt es sich nicht etwa um Einzelfälle, sondern es ist ein weit verbreitetes Negativphänomen. Betroffen sind empfangene sowie ausgehende Anrufe, die "Richtung" spielt also keine Rolle.Es wird vermutet, dass das mit einem Fehler in der Firmware zusammenhängt, denn offenbar hat das Surface bei einigen Providern bzw. Standorten Probleme, die richtigen Netzwerk-Einstellungen zu aktivieren. Betroffen ist vor allem der US-Carrier Verizon, aber nicht nur, auch Kunden anderer Mobilfunkanbieter haben damit zu kämpfen. Es spielt offenbar auch keine Rolle, ob es ein ent- oder gesperrtes Smartphone ist, denn auch Nutzer, die ein Gerät bei Microsoft selbst bestellt haben, berichten über solche Schwierigkeiten.Es gibt zwar erste Workarounds, für eine echte Lösung muss aber Microsoft sorgen, und zwar mit einem Firmware-Update, das - hoffentlich - das Problem endgültig löst. Der Redmonder Konzern ist über die Sache sicherlich bereits informiert, ein offizielles Statement gibt es seitens Microsoft aber noch nicht dazu.