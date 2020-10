Surface Duo: Schwachstelle am USB-C-Port, Risse entstehen im Rahmen

Gut drei Wochen ist das neue Surface Duo jetzt in den USA im Handel zu haben. Nach dem ersten positiven Feedback zu dem neuen Gerät gab es auch einiges an Kritik, vor allem an der Software. Jetzt machen sich auch Hardware-Schäden bemerkbar.

Nachbesserungen nötig?

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Das berichtet das Online-Magazin MS PowerUser . Das Magazin hat einige Berichte von Nutzern zusammengetragen, die an ihrem Surface Duo erste "Abnutzungen" und Schäden bemerkt haben, die eigentlich für ein so neues Gerät ein Unding sind. Dazu gehört, dass häufig Brüche am Rahmen rund um den USB-C-Anschluss auftreten. Bei Reddit hat der Surface-Besitzer Alez G ein Foto veröffentlicht, das das kaputte Gehäuse beziehungsweise den gebrochenen Kunststoff-Rahmen zeigt.Der Port scheint eine Schwachstelle zu sein, denn es gibt recht viele ähnliche Meldungen. Vermutungen legen nah, dass es etwas mit der Vertiefung des Geräts zu tun hat. Je nachdem, wie man das Surface Duo hält, wird der schmale Rahmen rund um den USB-C-Anschluss dann zu stark belastet und bricht. Es gibt viele Bilder mit Rissen in dem unteren Kunststoffteil, wobei die Nutzer eigentlich durchgängig dazu betonen, wie pfleglich und vorsichtig sie mit dem Duo umgehen und das sie auch den Bumper benutzen.Es ist allerdings schwer einzuschätzen, ob es sich nun um Einzelfälle handelt oder nicht. Die Berichte lassen nur vermuten, dass Microsoft an diesem Bauteil nachbessern sollte. Eine Stellungnahme des Konzerns zu dem Problem gibt es bisher noch nicht. Sollte es sich tatsächlich um einen Produktions- oder Designfehler handeln, werden wir sicherlich bald dazu etwas offizielles hören. Microsoft hatte das Surface Duo in der zweiten September-Woche in den USA in den Verkauf geschickt. Das Gerät startet ab 1400 Dollar.Einen Termin für den Deutschlandstart gibt es bisher noch nicht.