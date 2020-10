Billige Materialen? Neues Surface Duo zeigt weitere Kunststoff-Probleme

Ganz glücklich dürfte Microsoft mit dem Kunden-Feedback nach dem Start des neuen Surface Duo nicht sein. Fast täglich kommen Meldungen von neuen Problemen hinzu. Das betrifft sowohl die Software als auch die Hardware.

Billige Materialien?

Viel Kritik

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Die neuesten Berichte zeigen nun ein Problem mit sich schnell verfärbenden Kunststoffteilen am Surface Duo. Das Surface Duo hat einen Kunststoffrahmen, bei dem sich Bereiche nun schon gelblich-schmutzig eingefärbt haben. Das Vergilbungsproblem betrifft vor allen die Kunststoffecken des Surface Duo. Eine derartige Vergilbung ist oft die Folge von UV-Licht, Schweiß und Fett von den Händen und macht sich an dem hellen Kunststoffrahmen bemerkbar. Laut den betroffenen Duo-Besitzern lassen sich die gelben Flecken selbst mit Alkoholreinigern nicht entfernen (via Windows Latest ).Dass solche Probleme immer noch auftauchen ist überaus ärgerlich. Die Geräte sind preislich kein Schnäppchen und werden dennoch aufgrund der Verfärbungen schnell unansehnlich.Den Meldungen zufolge ist das nur das "neueste" von mehreren Designproblemen. Wir hatten schon darüber berichtet, dass es zudem Risse am USB-C-Port des Surface Duo gibt und dass der Rahmen an sich recht anfällig erscheint. Microsoft für hat das Duo daher extra einen Bumper gestaltet, der das Gerät schützen soll.Neben den Problemen mit der Hardware haben Kunden auch schon einige größere Schwierig­keiten mit der Software des Duos gemeldet. Microsoft nutzt für das Gerät mit seinen zwei Displays ein angepasstes Android, doch da gibt es noch viele Kinder­krankheiten. Dazu gehört eine schlechte Anrufqualität und ständige Abbrüche bei Telefonaten . Letzten Monat hat Microsoft das Surface Duo nach langer Entwicklungs­zeit in den USA in den Handel gebracht. Die großen Erwartungen konnte das Unternehmen aber allem Anschein nach nicht erfüllen: Bisher gab es viel Kritik und viele Fehlermeldungen.