Microsoft erklärt, warum das Surface Duo kein NFC unterstützt

In wenigen Wochen startet mit dem Surface Duo der erste Falt-Smartphone-Tablet-Hybrid von Microsoft. Nach der letzten Präsentation des Duos sind aber einige Fragen offen geblieben, zum Beispiel, warum das Surface Duo kein NFC unterstützt.

Für komplexe Aufgaben

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Nun erläutert Microsoft, warum das so ist - und das hat allem Anschein nach einen ganz simplen Grund: Das Surface Duo soll als Produktivitätsgerät ganz auf effektives Arbeiten ausgelegt sein. Das heißt für Microsoft im Umkehrschluss aber auch, dass ein Nutzer solche Funktionen wie das Bezahlen über NFC mit einem Surface Duo gar nicht nutzen werde - NFC daher im Grunde überflüssig sei. NFC kann natürlich auch für andere Features zur schnellen Verbindung genutzt werden, zum Beispiel für die Anbindung an einen Drucker. Doch auch das ist eher eine Nischen-Anwendung, bei der Microsoft glaubt, dass künftige Surface-Besitzer diese Dinge gar nicht vermissen werden.Laut dem Online-Magazin Windows Latest hat Microsoft die Frage zu NFC bei Twitter so beantwortet : "Nein, das Surface Duo bietet derzeit kein NFC an. Surface Duo wurde speziell für die mobile Produktivität entwickelt und bietet Menschen neue Möglichkeiten, komplexe Aufgaben zu erledigen, während sie nicht an ihrem Computer sitzen", heißt es in einer Erklärung von Microsoft.Microsoft konzentriert sich also bei dem Surface Duo auf "mobile Produktivität" und "neue Wege zur Erledigung komplexer Aufgaben" und dürfte daher stärker an Software- als an Hardware-Features arbeiten. Da spielt sicherlich auch mit rein, wie gut einige Anwendungsbeispiele vor Missbrauch durch Dritte geschützt werden können und wie weit verbreitet sie bisher überhaupt genutzt wurden. In der Abwegung all solcher Faktoren hat man sich gegen NFC entschieden.Gleiches gilt auch für das kabellose Laden. Das Surface Duo kann nur über ein Ladekabel aufgeladen werden. Was dahintersteckt hat Microsoft nicht explizit erwähnt.