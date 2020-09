Codename Zeta: Microsoft arbeitet am nächsten Surface-Smartphone

Microsoft arbeitet einem Bericht zufolge bereits mit Hochdruck an der nächsten Generation des faltbaren Android-Smartphones. Die Erstserie des Surface Duo wird ab der kommenden Woche im Handel sein, die zweite Generation wird sicherlich nicht vor Herbst 2021 erscheinen.

Ganz regulärer Vorgang

Projekt "Zeta"

Microsoft Surface Duo: Drag und Drop

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest . Demnach haben jetzt bereits die Arbeiten an der zweiten Generation des Surface Duos begonnen. Das Duo wird ab dem 10. Sep­tember in den USA auf den Markt kommen und gilt den ersten Berichten nach schon jetzt als großer Erfolg für Microsoft. Nach dem es mit den eigenen Smartphones und mit Windows 10 Mobile nicht so richtig fruchten wollte, hat der Konzern nun beim ersten Zwei-Display-Surface-Smartphone alles richtig gemacht.Die ersten Tests überschlagen sich mit Lob und es gab bisher sehr wenige kritische Stimmen. Trotz der Tatsache, dass das Surface Duo immer noch nicht käuflich zu erwerben ist, ist ein Nachfolgegerät bereits in Planung, schreibt Windows Latest. Das dürfte auch an dem positiven Feedback liegen, das Microsoft bisher für das Duo erhalten hat. Zudem muss man aber auch bedenken, dass es sich um eine ganz regulären Vorgang handelt: Bei Hardware arbeiten die Arbeiten häufig an zwei oder mehreren Generationen gleichzeitig, da die Entwicklungszyklen viel Zeit benötigen, Kunden aber einen verhältnismäßig kurzen "Upgrade-Rhythmus" für Smartphones verinnerlicht haben.Das Entwicklungsteam soll laut dem Bericht mit der Arbeit an den Software-Updates für das Surface Duo nach der Markteinführung be­auf­tragt wurden sein. Gleichzeitig wurde die Arbeit am Surface Duo 2 begonnen, um aus dem Projekt auch für die weiter geplanten Dual-Screen-Produkte zu lernen. Der Konzern hatte bereits das Surface Neo angekündigt , das mit aller Wahrscheinlichkeit aber erst im Jahr 2022 auf den Markt kommen wird. Beim Neo handelt es sich anders als beim Duo um ein Windows 10-Gerät, welches mit Windows 10X laufen soll.Das Surface Duo der nächsten Generation trägt intern den Codenamen Zeta. Details zu dem Projekt sind bisher aber noch nicht nach außen gedrungen.