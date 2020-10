Fitness-Influencer, Instagram-Star & Corona-Leugner stirbt an Covid-19

Ich bin jung und sportlich, mir kann Corona nichts anhaben: Das ist der Irrglaube, dem viele junge Menschen aufsitzen und der zuletzt bei­ge­tra­gen hat, dem Virus zu einer zweiten oder sogar dritten Welle zu ver­hel­fen. Ein Fitness-Influencer bezahlte seine Ignoranz mit dem Leben.

Von Leugner zum Opfer des Virus

Der 33-jährige gebürtige Ukrainer Dmitriy Stuzhuk dachte, dass er das Coronavirus nicht fürchten muss, da dieses "bekanntlich" nur für ältere Menschen oder Vorerkrankte ein Risiko darstellt. Laut aktueller Forschung ist das Risiko bei jungen und gesunden Menschen zwar niedriger, eine Immunität oder Risikolosigkeit bedeutet das aber dennoch nicht.Das zeigt auch der Fall von Dmitriy Stuzhuk: Denn der Fitness-Influencer, der auf Instagram mehr als eine Million Follower hat, verstarb an den Folgen von Covid-19. Wie Daily Dot berichtet (via derStandard ), fing er sich das Coronavirus bei einem Urlaub in der Türkei ein. Nach der Rückkehr in seine Heimat wurde er positiv getestet und er war gezwungen, seine Meinung zu Covid-19 fundamental zu ändern.Denn zuvor behauptete er, dass Virus und Krankheit "nicht existieren" würden. Nach seiner Einweisung ins Krankenhaus musste er aber feststellen, dass dieses "vollständig mit Menschen gefüllt" sei, die an Covid-19 erkrankt sind, und er sich in dieser Sache geirrt habe. Stuzhuk forderte seine Anhänger auf, wachsam zu bleiben: "Ich möchte mitteilen, wie ich krank wurde, und alle nachdrücklich warnen. Ich war einer, der dachte, dass Covid-19 nicht existiert... bis ich krank wurde."Stuzhuk dachte zunächst auch, die Krankheit überstanden zu haben und wurde aus dem Krankenhaus entlassen: Doch nur Stunden nach seiner Entlassung kam es zu Komplikationen: Er bekam Herzprobleme und verstarb daran, wie seine Ex-Frau Sofia, die selbst eine Influencerin ist, am Samstag in einem Beitrag auf Instagram bekannt gab.