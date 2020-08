Retourkutsche für Zahlverweigerung: Apple schmeißt Fortnite-App raus

So schnell kann es gehen: Die Nachricht, dass Epic Games jetzt auf ein eigenes Zahlungsabwicklungssytem für Fortnite setzt , um die hohen Gebühren im iOS App Store zu umgehen, ist nur wenige Stunden alt. Nun hat Apple Fortnite rausgeschmissen.

Erste Stellungnahme von Apple liegt vor

Nachtrag: Epic hat nun ebenfalls eine Erklärung "Anstatt diesen gesunden Wettbewerb zu tolerieren ..., reagierte Apple mit der Entfernung von Fortnite aus dem Verkauf im App Store, was bedeutet, dass neue Benutzer die App nicht herunterladen können, und Benutzer, die bereits heruntergeladene frühere Versionen der App aus dem App Store nicht auf den neuesten Stand bringen können. Das bedeutet auch, dass Fortnite-Spieler,... keine Aktualisierungen von Fortnite über den App Store, weder automatisch noch indem Sie im App Store nach dem Update suchen, erhalten. Apples Entfernung von Fortnite ist ein weiteres ein Beispiel dafür, wie Apple seine enorme Macht ausspielt, um unangemessene Beschränkungen aufzuerlegen und unrechtmäßig sein 100%iges Monopol über die iOS In-App Payment Processing Markt auszunutzen". Epic hat nun ebenfalls eine Erklärung via Twitter veröffentlicht . Und siehe da: Es ist eine Klage gegen Apple. Da heißt es nun: "Epic Games hat als Antwort auf Apple rechtliche Schritte eingleitet". Die Klageschrift ist als PDF mit angehängt. Darin heißt es:

Mehr dazu in Kürze.

Fortnite ist damit ab sofort nicht mehr für iOS zu haben - Apple hat das Spiel kurzerhand aus dem App Store entfernt. Wer jetzt nach Fortnite sucht, findet nur noch Trittbrettfahrer mit Wallpapern und ähnliches. So hat sich das Epic-Chef Tim Sweeney sicherlich nicht gedacht, obwohl ein Sonderweg, wie in Epic eingeschlagen hatte, kaum zu einer anderen Reaktion hätte führen können.Apple hat bereits durch einen Sprecher eine Stellungnahme gegenüber The Verge abgegeben:Epic hatte mit dem "Epic Direct Payment" ein eigenständiges Abrechnungssystem in der Fortnite-App für iOS und Android implementiert. Kaum war das Update bei iOS jedoch angekommen, hat Apple es nun auch schon wieder entfernt. Wie Google auf den Affront nun reagieren wird, ist bisher unklar. Derzeit findet man Fortnite zumindest noch im Play Store . Die Android-Version steht aber auch seit dem Start des Spiels über EpicGames.com und im Galaxy App Store zum Download bereit.