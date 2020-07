Summer Sale im Epic Games Store und drei neue Gratis-Games gestartet

Der Epic Games Store wirbt derzeit mit Rabatten von bis zu 87 Prozent für viele Spiele-Klassiker für den PC. Außerdem sind drei neue Gratis-Spiele gestartet: "Superbrothers: Sword & Sworcery EP", "20XX" und " Barony" kann man sich bis zum 6. August kostenlos laden.

Der Sale läuft ebenfalls noch bis zum 6. August. Im großen Summer-Sale von Epic Games kann man derzeit noch kräftig sparen. Viele Spiele-Klassiker sind stark reduziert, dazu auch passende Erweiterungen. Die Liste der Spiele im Sale ist lang. Im Angebot sind zum Beispiel Sid Meier's Civilization VI in der Platinum Edition für 39,99 statt 79,99 Euro, oder Anno 1800 für 23,99 statt 59,99 Euro. Epic verschenkt außerdem jetzt wieder drei Spiele an alle registrierten Nutzer.Das erste Spiel " Barony " ist ein Ego-Roguelike RPG mit einer Retro-Pixel-Grafik. Es gibt einen Koop-Mehrspielermodus. Das Spiel kostet regulär 12,49 Euro im Epic Games Store und ist jetzt für kurze Zeit kostenlos für Windows und MacOS verfügbar.Das zweite Spiel " 20xx " ist ebenfalls ein Rougelike-Action-Plattformer. 20XX unterstützt ein bis zwei Spieler lokal oder online. Crossplay zwischen Epic und Steam wird unterstützt. Das Spiel kostet normalerweise 14,99 Euro im Epic Games Store.Das dritte Spiel " Superbrothers: Sword & Sworcery EP " ist ein mythisches Action-Abenteuer, das vor allem durch die seine Bilder und Musik wirkt. Das Spiel kommt mit dem preisgekrönten Original-Soundtrack von Jim Guthrie. Das Spiel kostet normalerweise 6,99 Euro im Epic Games Store und ist jetzt bis zum 6. August gratis.Die drei Spiele stehen nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles Wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store weitere Games. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon los­gehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Start­seite be­wor­ben und kön­nen dann über einen Bestell­prozess bezogen werden. Alle über diese Geschenk­aktionen ge­sam­mel­ten Spiele lassen sich dann kosten­los spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac oder auch für Linux bereit.Neben den Gratis-Spielen läuft noch bis zum 6. August der Epic Summer Sale mit Rabatten von bis zu 87 Prozent . Es gibt dabei Spiele, Bundles und viele Erweiterungen.Außerdem weist Epic Games noch einmal daraufhin, dass Gutscheine, die im Epic Mega Sale erworben wurden, nur bis zum 1. November 2020 um 8:59 Uhr MEZ ihre Gültigkeit haben. Diese Gutscheine könne auch im Sale verwendet werden, wenn die Kaufsumme des Spiels mindestens 14,99 Euro beträgt.