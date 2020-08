Tipp: Fortnite für iOS trotz Rauswurf installieren und aktualisieren

Apple hat nach dem großen Streit um Epics Entscheidung, ein eigenes Bezahlsystem für die Fortnite-App zu starten das Spiel aus dem Store geschmissen . Doch es gibt einen Trick, mit dem man derzeit noch aktualisieren kann.

Über einen Umweg gehts

Das geht so:

iOS App Store öffnen und auf den Account klicken (rechts oben)

Auf die Menüoption "Käufe" klicken

Meine Käufe anklicken

Filter nach "Alle Apps" oder "Nicht auf dem iPhone"

Dort über die Suche "Fortnite" suchen

Epic Games trollt Apple mit einem "1984" Fortnite-Video

Engadget

Das Online-Magazin Bleeping Computer hat einen interessanten Tipp geteilt, mit dem man jetzt - obwohl Apple Fortnite aus dem Store entfernt hat - noch Updates beziehen kann. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr das Spiel bereits einmal auf dem iPhone installiert gehabt habt. Da es anders als bei Android bei iOS auch keine Wege für einen Sideload von Apps gibt, ist der Rauswurf für viele Spielefans nun zumindest ein ärgerliches Problem.Da Fortnite aktuell sowohl bei Google als auch bei Apple nicht mehr zur Verfügung steht, können Nutzer auch nicht an der neuen Fortnite Kapitel 2 - Staffel 4 teilnehmen. Dazu benötigt man die App in Version 13.40 oder später, also zumindest die Version, die nun entfernt wurde."Die gute Nachricht ist, dass Sie, wenn Sie Fortnite bereits installiert hatten, den untenstehenden Trick anwenden können, um die neueste Version zu aktualisieren oder zu installieren", schreibt Bleeping Computer jetzt und das hat uns neugierig gemacht. Hintergrund ist, dass jeder den Zugriff auf seine App-Historie bei iOS hat. Solang Fortnite dort nicht auch komplett entfernt wurde, kann man mit einem leichten Umweg nun die neueste Version installieren, die Epic Games an Apple übermittelt hat.Wenn ihr das Spiel einmal installiert hattet, taucht es nun auf. Neben dem App-Icon sieht man rechts das Symbol zum Herunterladen. Laut Bleeping Computer funktioniert das Laden so ohne Problem und schreibt dazu: "Installieren/aktualisieren Sie die Anwendung, und wenn Sie fertig sind, öffnen Sie sie. Wenn die Anwendung geöffnet wird, werden Sie aufgefordert, das neueste Fortnite-Update zu installieren. Wenn Sie Fortnite in naher Zukunft spielen möchten, rate ich Ihnen, sich die neueste Version zu besorgen, bevor Apple diese Methode in Zukunft verhindert."