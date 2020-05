Windows 10 Mai Update: Für diese Funktionen kommt nun das Aus

Seit Mitte dieser Woche ist das Mai 2020-Update für Windows 10 offiziell verfügbar und Version 2004 bringt auch diverse neue Features mit sich. Es gibt allerdings auch Funktionen, die mit der neuen Aktualisierung weg­fallen. Viele sind es dieses Mal nicht.

Alter Microsoft Edge

Es werden mit Version 2004 auch aktiv Features entfernt:

Microsoft bringt mit seinen halbjährlichen (mehr oder weniger) großen Updates nicht nur neue Funktionalitäten unter das Windows 10 nutzende Volk, im Zuge der jeweiligen Aktualisierungen werden auch einige nicht mehr entwickelte oder hinfällige Funktionen entfernt. Dabei gibt es zwei Gründe für das Aus: Features, die als veraltet ( deprecated ) gelten und nicht mehr entwickelt werden, und jene, die aus anderen Gründen entfernt werden ( removed ).Die Liste(n) veröffentlicht Microsoft auch stets kurz nach der Freigabe eines Updates. Im Gegensatz zu früheren Releases ist die Anzahl aktuell ziemlich überschaubar, es sind aber durchaus einige "prominente" Namen dabei.Nicht mehr aktiv entwickelt werden das Companion Device Framework und die alte bzw. ursprüngliche Version des Microsoft Edge. Der Browser existiert natürlich nach wie vor, allerdings nur noch in der Chromium-basierten Ausgabe, der ursprüngliche " Project Spartan " wird damit endgültig auf das Abstellgleis geschoben. Als weitere Funktion, die nicht mehr in Entwicklung ist, wird Dynamic Disks genannt, diese sollen in einer zukünftigen Veröffentlichung durch Storage Spaces ersetzt werden.