Windows 10-Update: Microsoft bestätigt bevorstehenden Start indirekt

Die Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Start des Windows 10 Mai 2020 Updates verdichteten sich in den letzten Tagen bereits und nun hat Microsoft selbst quasi die Bestätigung gegeben: Die Release-Informationen sind online.

Die entsprechende Webseite geht üblicherweise unmittelbar vor einer Veröffentlichung online. Jetzt ist sie für Windows 10 und den Windows Server in den Versionen 2004 bereitgestellt worden, wie die Kollegen von WinCentral zuerst berichteten. Das kann im Grunde als endgültige Bestätigung der Spekulationen angesehen werden, die einen Release am morgigen 28. Mai vermuteten.Aus den angebotenen Informationen geht hervor, dass es aktuell keine bekannten und noch offenen Probleme gibt. Das ist für eine bevorstehende Veröffentlichung sicherlich ein gutes Zeichen. Darüber hinaus gibt es auch eine Extra-Seite für gelöste Fehler , die nach dem Release bekannt wurden - auch diese ist jetzt natürlich erst einmal leer und wird sich in den kommenden Wochen etwas füllen.Die Bereitstellung am morgigen Tag würde immerhin noch genügen, um die Bezeichnung als Mai-Update noch zu rechtfertigen. Allerdings wäre sich Microsoft inzwischen auch nicht zu schade, trotz einer solchen Bezeichnung erst im Juni loszulegen, wenn die Lage es erforderlich macht. Das ist die Lehre aus dem Herbst-Update im Oktober 2018, als man den Monat unbedingt noch für den Release nutzen wollte und aufgrund diverser schwerer Fehler das ganze Update noch einmal zurückziehen musste.Dass das Mai 2020-Update nun auf den letzten Drücker erscheint, verwundert trotzdem etwas. Immerhin hatte Microsoft schon vor Weihnachten die letzten nennenswerten Veränderungen an der Version vorgenommen. Seitdem wurde nur noch intensiv getestet, damit die noch vorhandenen Fehler ausgemerzt werden können. Das führte zeitweise sogar schon zu Spekulationen, dass das Update noch vor dem Frühjahr herausgegeben werden könnte.