Windows 10: Start von Version 2004 steht offenbar unmittelbar bevor

Es ist bereits seit einer Weile klar, dass Microsoft diese Woche mit der Ver­teilung des nächsten großen Updates für sein Betriebs­sys­tem starten will, verlassen kann man sich aber auf solche Pläne nicht mehr. Doch aktuell verdichten sich die Anzeichen, dass es bald losgeht.

Cortana for Windows 10 coming on May 28 pic.twitter.com/t8aGVBHPOQ — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) 24. Mai 2020

Startschuss diese Woche?

Alle Fragen umfassend beantwortet

Anfangs hat Microsoft noch Termine zu Windows 10 bekannt gegeben, doch zuletzt hat man davon Abstand genommen, sich dazu zu äußern. Das liegt vor allem daran, dass man es sich offen lässt, um ein Update auch noch in letzter Minute verschieben zu können. Das ist sicherlich teilweise eine Lehre aus dem Debakel des Updates von Oktober 2018, das Microsoft nach zahlreichen schweren Bugs zurückziehen musste.Entsprechend tauchen zwar im Vorfeld immer wieder geplante Termine auf, für bare Münze kann man sie aber nicht nehmen, vor allem je länger der Zeitraum zwischen Bericht und angeblicher Veröffentlichung ist. Auch auf den "offiziellen" Monat ist kein Verlass: Das bedeutet, dass das Mai 2020-Update genauso gut im Juni erscheinen kann.Zuletzt hieß es vor rund zweieinhalb Wochen, dass es wohl zwischen 26. und 28. Mai 2020 losgehen wird . Das scheint ein Leak nun zu bestätigen. Denn das renommierte Blog Aggiornamenti Lumia hat einen Screenshot in die Hände bekommen, auf dem Cortana für Windows 10 zu sehen ist (via Windows Latest ).Als Datum ist auf diesem Bild bezüglich der Cortana-Funktionalität der 28. Mai 2020 angegeben und üblicherweise wird auf solchen PR-Aufnahmen der Erscheinungstag selbst angegeben. Ob man dieses Datum ganz genau nehmen muss (zumal der Kalendereintrag bzw. die Erinnerung daran von einem "morgigen" Termin spricht), sei aber an dieser Stelle dahingestellt.Man kann also inzwischen ganz stark annehmen, dass es diese Woche losgeht, der exakte Tag ist da fast schon nebensächlich. Und wenn wir nicht aufgrund früherer Erfahrung schon extrem vorsichtig wären, dann würden wir uns festlegen: Version 2004 kommt diese Woche.