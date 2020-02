Microsoft will (vielleicht) den Datei-Explorer endlich moderner machen

Microsoft will laut einer jetzt gesichteten Stellenanzeige wohl endlich be­ginnen, den Datei-Explorer zu modernisieren und damit an die heutige Zeit anzupassen. Derzeit sucht der Softwaregigant neue Mitarbei­ter, die dabei helfen sollen.

Windows 10X hat sogar zwei File-Explorer

Wirklich spezifisch wird die Ausschreibung in Microsofts Karriereportal , auf die die Kollegen von Windows Latest jüngst aufmerksam wurden, leider nicht. Dort ist davon die Rede, eine "reichhaltige Geschichte mit modernen Innovationen verschmelzen" zu wollen, um "den welt­besten PC zu schaffen".Der neue Wunschmitarbeiter soll Teil eines Teams werden, das an der Erschaffung von der Verbesserung von Nutzungserlebnissen rund um den File Explorer von Windows arbeitet, wobei in der Stellenanzeige ausdrücklich Windows 10 und Windows 10X genannt werden. Denkbar wäre, dass man damit eine Annäherung zwischen den beiden Varianten von Windows plant, auch wenn dies vielleicht Wunschdenken ist.Bisher hat Windows 10X, die abgespeckte und für kleinere, meist mobile Endgeräte angepasste Version von Microsofts Betriebssystem, die auf Produkten wie dem Surface Neo zum Einsatz kommen soll, nicht nur einen, sondern gleich zwei Datei-Explorer. Neben der "klassischen" Ausgabe ist eine stärker auf die Touch-Bedienung optimierte Variante an Bord, die besser auf Systemen wie etwa dem Surface Neo nutzbar ist.Denkbar wäre nun, dass Microsoft versucht, mit Hilfe der über die Stellenanzeige gesuchten neuen Mitarbeiter Möglichkeiten zu erkunden, wie die Desktop-Variante von Windows 10 ebenso modernisiert werden kann wie Windows 10X, um eine gewisse Konsistenz zu gewähr­leisten und gleichzeitig eine gute Bedien­bar­keit über alle Formfaktoren und Varianten des Betriebssystems hinweg zu bieten.Der neue Mitarbeiter soll unter anderem "Top-Level UI-Oberflächen" über Windows 10 und Windows 10X hinweg "gestalten, implementieren, testen und überwachen", wobei meist mit Technologien wie C++, Win32 und WinRT interagiert werden muss, heißt es in der Job-Ausschreibung. Wann und in welcher Form wir erste Ergebnisse dieser Arbeit zu Gesicht bekommen, ist natürlich noch unklar. Windows 10X kann ab sofort per Emulator ausprobiert werden