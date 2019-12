Samsung wird bald einen komplett rahmenlosen Fernseher vorstellen

Der koreanische Hersteller Samsung ist auch im Bereich von Fernsehern eine feste Größe, doch im Gegensatz zu Smartphones werden TV-Geräte nicht so häufig ausgetauscht bzw. neu gekauft. Dennoch versuchen die Hersteller, immer neue Argumente für einen Neukauf zu bieten.

"Wirklich kein Rand"

Samsung

Nicht immer funktionieren diese allerdings, das zeigen die wenig erfolgreichen Versuche, beispielsweise 3D- und Curved-TVs als das nächste große Ding zu positionieren. Samsung gibt aber natürlich nicht auf und hat demnächst eine weitere Neuerung parat, die Kunden zum Kauf anregen soll. Und dieses Mal ist es weniger ein funktionelles Merkmal als ein Design-Feature.Denn laut einem Bericht der koreanischen Elektronikbranchen-Seite The Elec (via Engadget ) wird Samsung auf der demnächst startenden Consumer Electronics Show (CES; 7. bis 10. Februar) einen Premium-Fernseher komplett ohne Rand vorstellen. Dieses "Bezel free"-Design soll bei Geräten mit 65 Zoll und höher zum Einsatz kommen.Dabei soll das Panel mit dem Rest des Geräts "dichter" zusammengeschweißt werden, das Ergebnis ist dem Bericht zufolge nicht bloß ein besonders dünner Rand, sondern tatsächlich bzw. buchstäblich keiner: "Es hat wirklich keinen Bezel", so eine Quelle.Eine Bestätigung hierfür gibt es bislang natürlich nicht, allerdings liegen diverse Hinweise vor, dass das tatsächlich bald zur Realität wird. So hat Samsung Anfang des Jahres bestätigt, dass man an randlosen Fernsehern arbeitet, im Herbst 2019 wurde zudem bekannt, dass die Koreaner sich die Wortmarke "Zero Bezel" gesichert haben.Man kann allerdings davon ausgehen, dass ein solcher Fernseher für Normalsterbliche in naher Zukunft unerschwinglich sein wird. Denn das Gerät wird nicht nur ohne Rahmen auskommen, sondern auch die entsprechende Größe sowie 8K-Auflösung mitbringen, das alles dürfte den Preis signifikant nach oben treiben.