Bilder-Leak: So sieht der rahmenlose 8K-QLED-TV von Samsung aus

Ende des Vorjahres wurde bekannt, dass Samsung auf der Consumer Electronics Show ( CES ) in Las Vegas einen wahrhaft rahmenlosen Fernseher vorstellen wird. Seither fragen sich viele, wie der "Zero Bezel"-TV tatsächlich aussieht. Nun sind Bilder davon aufgetaucht.

Selbst von Samsung geleakt

Der Samsung-Fernseher wird wohl eines der Highlights der nächste Woche stattfindenden CES sein, denn laut einem Vorabbericht wird das TV-Gerät das erste überhaupt sein, dass keinen sichtbaren Rahmen mehr hat. Dabei versicherten die Insider, dass das Wort rahmenlos auch tatsächlich wörtlich zu nehmen sei - schließlich kommt es vor allem bei Smartphones immer wieder vor, dass Hersteller im Vorfeld von "randlos" sprechen, in der Praxis aber "wenig Rand" gemeint ist.Entsprechend sind wohl alle schon sehr gespannt, wie das Gerät in der Realität aussieht. Und die deutsche Seite 4KFilme hat sich auf die Suche nach Bildern gemacht und ist auch fündig geworden. Nach Angaben von 4KFilme stammen diese von Samsung US, die nordamerikanische Vertretung des koreanischen Herstellers hat also unabsichtlich zu früh die Bilder veröffentlicht.Die Bilder sollte man aber aus gleich mehrerer Hinsicht mit etwas Vorsicht behandeln: Denn einerseits kann die Echtheit wie immer in solchen Fällen nicht garantiert werden, andererseits handelt es sich hierbei um Werbeaufnahmen. Bei solchen PR-Bildern wird auch immer wieder gerne etwas geschummelt, die Rahmenlosigkeit wird also erst das Live-Gerät unter Beweis stellen müssen.Lässt man die Skepsis beiseite, dann dürfte der 8K-QLED-Fernseher ein absoluter Blickfang sein. Die Rahmenlosigkeit gilt allerdings wohl nicht für alle vier Seiten, denn unten ist ein schmaler Rand erkennbar. Das hat allerdings vermutlich diverse technische Gründe sowie dient der Stabilität des Geräts, dem Gesamteindruck schmälert es nicht.