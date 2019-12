Samsung Galaxy S20, S20+ & S20 Ultra: Neue Namen der Top-Handys

Samsung will offenbar tatsächlich auf eine neue Namensgebung für seine Flaggschiff-Smartphone-Serie setzen. Die Galaxy S-Reihe wird nach dem Galaxy S10 im kommenden Jahr nicht einfach fortgesetzt, sondern legt einen ordentlichen Sprung hin. Das Galaxy S20 gibt es künftig sogar als "Ultra"-Variante.

Kein Galaxy S20e

OnLeaks

Nachdem kürzlich bereits erste Gerüchte aufkamen, bekommen die Spekulationen nun neues Feuer. Von einem Case-Hersteller ist zu hören, dass Samsung seine Zulieferer und Zubehörpartner informiert habe, dass bei der nächsten Generation der Galaxy-S-Reihe ein neues Namensschema zum Einsatz kommt. Auf das Galaxy S10 folgt nicht das S11, sondern stattdessen das Samsung Galaxy S20, heißt es.Wie schon zuvor wurde außerdem wiederholt, dass es künftig keine "kleine" Version der Top-Smartphones von Samsung mehr geben. Statt des "e"-Modells folgt nun das "normale" Galaxy S20, dessen Display mit 6,2 Zoll ein ganzes Stück größer ausfällt. Darüber hinaus gibt es wie bisher auch ein Galaxy S20 Plus, welches den Quellen aus Asien zufolge wieder mit 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale aufwartet.Neu ist jedoch ein noch größeres Modell, das mit ganzen 6,9 Zoll noch einmal ein ganzes Stück größer ausfällt als das bisherige Spitzenmodell S10 Plus 5G. Dieses Gerät wird wohl als einziges Modell nicht in einer 4G-Variante zu haben sein, sondern ausschließlich als Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vermarktet. Bei den beiden kleineren Geräten dürfte es jeweils Versionen mit und ohne 5G-Modem geben, zumindest, wenn man den aktuell bekannten Modellnummern trauen kann.Samsung verabschiedet sich damit scheinbar weitestgehend von kleinen Smartphones - oder überlässt den Bereich unter sechs Zoll Bildschirmdiagonale komplett seiner Mittelklasse. Alternativ dürften Kunden, die ein kompaktes Smartphones suchen, aber dennoch eine hochwertige Ausstattung unter Umständen auf Geräte mit faltbarem Display setzen können. Die Vorstellung der neuen Samsung Galaxy S20 Serie wird vermutlich Mitte Februar erfolgen.