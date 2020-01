The Sero: Samsungs Hochformat-Fernseher kommt auch bald zu uns

Das Konzept Samsungs scheint aufzugehen: Nach ersten Erfahrungen auf dem südkoreanischen Markt, will das Unternehmen seinen Fernseher, der hochformatige Inhalte bildschirmfüllend darstellen kann, weltweit verkaufen.

Samsung präsentiert The Sero

High End-Sound auch an Bord

Samsung

Samsung versucht seit einiger Zeit, sein Fernseher-Portfolio mit verschiedenen Ideen interessanter zu machen und so in dem umkämpften Markt wieder stärker zu punkten. Ein Resultat dessen ist der fragliche Fernseher, der die verschiedenen hochformatigen Inhalte, wie sie von Smartphones kommen, auf dem großen Bildschirm richtig zur Geltung kommen lassen soll. Das Panel kann daher problemlos in eine vertikale Position gebracht werden.Natürlich muss die Hochformat-Ausrichtung dabei kein Dauerzustand sein - immerhin werden die meisten Inhalte auf Fernsehern natürlich weiterhin im Querformat angesehen. Daher hat Samsung dem Gerät eine Aufhängung verpasst, mit der sich die Ausrichtung des Displays schnell ändern lässt. Das kennt man im Prinzip schon von Computer-Monitoren, bei Fernsehern suchte man entsprechende Möglichkeiten bisher aber eher erfolglos.Beim Sero muss man allerdings nicht selbst für die jeweilige Ausrichtung sorgen. Vielmehr kann der Fernseher das 43-Zoll-Display abhängig von den Inhalten in die richtige Position bewegen. Wer sich ein solches System ins Zimmer stellt, muss entsprechend auch für eine ausreichende Bewegungsfreiheit sorgen. Das Produkt benötigt aber ohnehin kein separates Möbel, sondern bringt einen komplett eigenen Standfuß mit.Samsung versucht darüber hinaus auch mit weiteren Features bei interessierten Nutzern zu punkten. So soll der Fernseher bereits von sich aus einen guten Klang mitbringen. Der Hersteller hat hierfür ein 4.1-System mit 60-Watt-Lautsprechern aus dem High End-Bereich integriert. Weiterhin ist auch der Sprachassistent Bixby an Bord, so dass Anwender auf die klassische Fernbedienung verzichten können. Wann genau der Verkaufsstart international erfolgt und wie viel das System dann kosten wird, ist noch unklar.