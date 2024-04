Neue Windows 11 Preview: Mit Werbung, neuem Blickpunkt und Copilot

Die nächste Windows 11 Insider Preview gibt einen Ausblick auf die neuen "Empfehlungen" von Anwendungen in der Taskleiste, eine Überarbeitung von Windows Blickpunkt, eine zusätzliche Einstellungsseite zum Verwalten verknüpfter Geräte und mehr.

Heute verkündete Microsoft die Veröffentlichung seines nächsten Windows 11 Insider Preview Builds mit der Nummer 22635.3495 (KB5037000) im Beta-Kanal.Mit dabei ist auch eine Funktion, die seit dieser Woche hohe Wellen schlägt. Denn wieder einmal versucht Microsoft Werbung in seinem Betriebssystem unterzubringen, indem es dem Nutzer Vorschläge im Startmenü macht, "die helfen, großartige Anwendungen im Microsoft Store zu entdecken".Im Blogbeitrag , in dem das Unternehmen auf die Neuerungen im Preview Build eingeht, wird sehr vorsichtig auf diese sogenannten Empfehlungen eingegangen. So heißt es: "Zur Erinnerung: Wir probieren regelmäßig neue Erfahrungen und Konzepte mit Windows Insidern aus, um Feedback zu Funktionen zu sammeln, die möglicherweise nie veröffentlicht werden". Auch gibt Microsoft an gleicher Stelle direkt eine Anleitung, wie die Funktion deaktiviert werden kann.Neben der Einführung der Empfehlungen bekommt auch der Windows Blickpunkt eine Anpassung. Die soll es Nutzern zu erleichtern, die Funktion zu verwenden, um zum Beispiel Bilder zu ändern. Darüber hinaus wird sich das Blickpunkt-Symbol von nun an wie andere Desktop-Symbole verhalten.Außerdem gibt es eine neue Seite in den Einstellungen, auf der verknüpfte Geräte wie andere PCs oder Xbox-Konsolen verwaltet werden können, bei denen Benutzer mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind. Diese neue Einstellungsseite soll dabei nur in den Home- und Pro-Editionen von Windows 11 angezeigt werden.Zuletzt bekommt auch Microsofts KI-Assistent Copilot eine Anpassung. Die soll Nutzern die Möglichkeit bieten, zwischen dem bestehenden "angedockten" Verhalten, bei dem Copilot an der Seite des Desktops befestigt ist, und einem neuen Modus zu wechseln.Bei dem verhält sich Copilot dann wie ein normales Anwendungsfenster. Größe und Position können also entsprechend angepasst werden. Zudem soll es auch Verbesserungen am Programm selbst geben. Welche genau das sind, wird im Blog aber nicht erwähnt.Wer gerne die neuesten Anpassungen und Veränderungen an Windows testen möchte, kann sich bei Microsoft für das Insider-Programm anmelden . Das feiert gerade übrigens 9-jähriges Jubiläum.