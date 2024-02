Windows 11 Moment 5 soll als Controlled Feature Rollout (CFR) starten

Laut Gerüchteküche wird Microsoft das dann fünfte Moment-Update mit neuen Funktionen für Windows in Kürze freigeben. Jetzt taucht eine weitere Information dazu auf: Das Update wird wieder als sogenanntes Controlled Feature Rollout (CFR) freigegeben.

Neue Informationen aus dem Release-Preview-Kanal

Optionales Update

Zusammenfassung Microsoft plant baldige Freigabe des Moment 5-Updates für Windows

Update-Einführung erfolgt als Controlled Feature Rollout (CFR)

Insider erhalten vorab zwei neue Updates: KB5034848 und KB5035349

KB5035349 installiert sich nach KB5034848 in einem Schritt

Neue Funktionen werden mit CFR-Update KB5035349 aktiviert

Moment 5 könnte am vierten Dienstag im Monat erscheinen

Microsoft ändert Vorgehensweise bei Moment-Updates

Was das genau bedeutet, haben wir uns für euch einmal angesehen. Die Informationen zu dem Vorgehen wurden mit dem jüngsten Windows-Update im Release-Preview-Kanal bereitgestellt. Zwar wird das Moment 5-Update nicht direkt genannt, es wird aber aus dem Kontext klar, dass es darum geht.Zunächst hatte Deskmodder berichtet , dass Microsoft zwei neue Updates für Insider gestartet hat: Die KB5034848 und die KB5035349. Das letztere wird auch als "Februar Windows Konfigurations-Update" bezeichnet. Das kann erst installiert werden, wenn vorab die Windows-Vorschau KB5034848 angewendet wurde. KB5035349 wird dann unter den "weiteren Updates" angeboten.Microsoft schreibt dazu im Windows Blog "Wenn Sie die Option zum Abrufen der neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind, unter Einstellungen > Windows Update VOR der Installation von KB5034848 aktiviert haben, wird gleichzeitig mit der Installation von KB5034848 auch das Windows-Konfigurationsupdate vom Februar (KB5035349) in einem einzigen Neustart installiert.Beachten Sie, dass während der Installation auf der Seite Einstellungen > Windows Update nur KB5034848 angezeigt wird. Nach dem Neustart wird jedoch das Windows-Konfigurationsupdate vom Februar (KB5035349) in Ihrem Updateverlauf angezeigt. Mit diesem Windows-Konfigurationsupdate aktivieren wir neue Funktionen über die CFR-Technologie (Controlled Feature Rollout)."Zuvor war berichtet worden, dass Microsoft noch in diesem Monat das Moment 5-Update veröffentlichen wird . Dabei wird vermutet, dass Microsoft den Termin für das optionale Update (vierter Dienstag im Monat) nutzen wird, um Moment 5 zu starten.Bei dem CFR wird zunächst nur ein reguläres Update installiert. Nach dem Neustart wird dann das Windows-Konfigurationsupdate im Updateverlauf angezeigt. Mit diesem Windows-Konfigurationsupdate werden die neuen Funktionen über die CFR-Technologie (Controlled Feature Rollout) aktiviert. Microsoft also im Grunde schon ein paar Informationen zu dem Funktions-Update vorweggenommen, in dem gesagt wurde, dass KB5035349 das CFR-Update wird.Deskmodder ergänzt: "Interessant dabei ist, dass Microsoft es diesmal anders als gewohnt mit den Moment-Updates handhabt. Wurden bisher verschiedene Einträge dafür in die Registry geschrieben, (siehe Moment4 Update), nutzt Microsoft jetzt die KB5035349 als CFR-Update (Controlled Feature Rollout)".