Windows 11: Microsoft testet Preview mit neuem "Öffnen mit"-Menü

Microsoft hat eine neue Windows 11 Insider Preview-Build veröffentlicht, in der man einige Veränderungen an einem der wichtigsten Dialoge des Betriebssystems ausprobiert. Die neue Vorabversion kann von Testern im Beta-Kanal heruntergeladen werden.

Kleine Experimente für den Feinschliff

Vereinfachte Taskleiste fehlt weiterhin

Generell

Wir probieren ein neues Design für das Dialogfeld "Öffnen mit" aus, bei dem die Gruppenüberschriften entfernt wurden, und einige andere Änderungen.

Taskbar & System Tray

Wir haben die vereinfachte Systemablage mit verkürzter Datums- und Zeitanzeige, die mit Build 22635.3930 eingeführt wurde, vorübergehend deaktiviert, um verschiedene Probleme zu beheben. Wir werden dies bei einem zukünftigen Flug wieder aktivieren. Wenn Sie diese Änderung zuvor gesehen haben, wird sie nach der Aktualisierung auf diese Build heute wahrscheinlich verschwinden.

Eingabe

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Textvorschläge für die Hardware-Tastatur in neueren Builds nicht richtig funktionierten (die Auswahl wurde unerwartet verkettet).

Es wurden einige Abstürze von ctfmon.exe behoben, die die Texteingabe beeinträchtigen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass bestimmte Mäuse und Tastaturen im abgesicherten Modus nicht funktionierten.

Tester aus dem Beta-Kanal des Windows Insider-Programms können ab sofort die neue Windows 11 Build 22635.3936 in Form des KB5040535 Updates über Windows Update herunterladen, mit dem einige kleinere Neuerungen umgesetzt werden. Voraussetzung für den Erhalt der neuen Build ist die Aktivierung des Schalters für den sofortigen Bezug neuer Updates direkt nach Verfügbarkeit in den Einstellungen für Windows Update.Die einzige wirklich bemerkenswerte Änderung in der neuen Beta-Preview von Windows 11 24H2 ist, dass Microsoft ein aktualisiertes Design für den "Öffnen mit"-Dialog testet. Bei diesem vereinfachten Design werden die Gruppenüberschriften für die verschiedenen Arten von Anwendungen gestrichen.Ansonsten gibt es ein paar weitere kleinere Änderungen, über die Microsoft bisher nicht einmal konkrete Angaben macht. Microsoft gibt außerdem zu Protokoll , dass man bei der Windows 11 Insider Preview Build 22635.3936 auch wieder auf die vor einiger Zeit eingeführte vereinfachte Taskleiste mit der verkürzten Zeit- und Datumsanzeige im System-Tray verzichtet. Hintergrund sind einige Fehlerbehebungen. Sobald diese erledigt seien, werde man das Feature auch wieder anbieten.Hier die Liste aller offiziell von Microsoft benannten Fehlerbeseitigungen an der neuen Beta-Build von Windows 11, die jetzt nach und nach an die Tester ausgerollt werden:Im offiziellen Windows Insider-Blog gibt es darüber hinaus auch noch eine Liste mit bekannten Problemen, die in Verbindung mit der neuen Testversionen auftreten können.