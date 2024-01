Das neue Outlook erhält Drag-and-Drop für Anhänge und E-Mails

Laut der offiziellen Microsoft 365-Roadmap arbeitet das Office-Team an einem weiteren spannenden Feature für Outlook : Die Windows-App soll in Kürze die Unterstützung für Drag-and-drop zum Herunterladen von Anhängen und E-Mails an den Ort der Wahl erhalten.

Von der Unterstützung von Newslettern und anderen wichtigen Funktionen bis hin zur Einführung neuer Möglichkeiten zur Organisation von Ordnern - Microsoft arbeitet hart daran, die Outlook-App zu einer viel besseren E-Mail-App zu machen, als sie bisher ist.Nun zeigt sich auf der Website der Microsoft 365 Roadmap die Unterstützung für Drag-and-drop zum Herunterladen von E-Mails und Anhängen direkt auf den Desktop oder in einen Ordner der Wahl. Diese neue Funktion wird mit der "Feature ID: 380720" dokumentiert.Laut der Kurzbeschreibung soll diese Funktion schon im März dieses Jahres eingeführt werden. Es gibt aber aktuell noch kein genaues Veröffentlichungsdatum. Woran Microsoft dabei nun ganz konkret arbeitet, ist auch bislang nicht klar, denn die Beschreibung ist sehr knapp gehalten.Es gab bereits Hinweise, dass alle E-Mails mit der Drag-and-drop-Funktion her­unter­geladen werden können, also nicht nur jene, die mit einem Microsoft-Konto empfangen werden. Das neue Outlook für Windows unter­stützt alle gängigen E-Mail-Konten von Dritt­an­bietern, ein­schließlich Gmail und iCloud Dennoch sind bisher einige Funktionen nur eingeschränkt für Outlook-Accounts ver­fügbar gewesen - somit ist die Frage berechtigt, wie es im Falle der neuen Drag-and-drop-Unterstützung ist.Die Unterstützung für Drag-and-drop ist eine der Funktionen, die zwar im Outlook-Desktop, nicht aber in der neuen Outlook-App verfügbar ist. Microsoft wird dieses Problem im März mit der Einführung der Funktion beheben. Der auf der Roadmap-Seite genannte Zeitplan für die Veröffentlichung ist jedoch vorläufig und kann sich daher auf einen späteren Monat verschieben, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen.