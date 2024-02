Überraschendes Update: Windows 11 erhält neue Copilot-Funktionen

Das kürzlich als Insider Preview veröffentlichte Windows 11 Build 26058 erhält ein weiteres Update. Microsoft fügt dem Canary Channel neue Copilot-Funktionen hinzu, um zusätzliche Einstellung des Be­triebs­sys­tems und Power Automate über den KI-Assistenten zu steuern.

Insider erhalten Copilot-Nachschlag

Fragen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken.

Fragen Sie nach System- oder Geräteinformationen.

Fragen Sie nach Informationen zur Batterie.

Bitten Sie darum, den Speicher zu reinigen.

Aufforderung zum Leeren des Papierkorbs.

Fragen Sie, ob Sie den Energiesparmodus einschalten wollen.

Bitten Sie darum, die Startanwendungen zu zeigen.

Fragen Sie nach Ihrer IP-Adresse.

Fragen Sie nach System-, Geräte- oder Speicherinformationen.

Einführung von Power Automate über Copilot

Schreiben Sie eine E-Mail an mein Team und wünschen Sie allen ein schönes Wochenende.

Listen Sie die 5 höchsten Berge der Welt in einer Excel-Datei auf.

Umbenennen aller PDF-Dateien in einem Ordner, um das Wort "final" am Ende hinzuzufügen.

Verschieben Sie alle Word-Dokumente in einen anderen Ordner.

Ich muss eine PDF-Datei nach der ersten Seite aufteilen. Können Sie mir helfen?

Zusammenfassung Windows 11 Build 26058 erhält neue Copilot-Funktionen

KI-Assistent steuert weitere Einstellungen und Power Automate

Neue Funktionen ohne aktualisierten Build verfügbar

Power Automate Integration ermöglicht Automatisierung

Neue Features vorerst nur für Insider im Canary Channel

Finale Copilot-Einführung in Deutschland ausstehend

Ohne die Veröffentlichung eines neuen Builds spendiert Microsoft der seit letzter Woche verteilten Insider Preview von Windows 11 eine Handvoll neuer Funktionen. Hatte man zuvor unter anderem neue Zu­gäng­lich­keits­ein­stel­lungen sowie Verbesserungen für Widgets und den Sperrbildschirm für Insider im Canary Channel bereitgestellt, folgt nun eine Erweiterung des Windows Copilot Der auf OpenAIs ChatGPT basierende Assistent erhält somit mehr Möglichkeiten, Windows-Einstellungen per Texteingabe zu steuern. Unter anderem kann der Copilot den Narrator oder Live-Untertitel aktivieren, den Energiesparmodus (Batterie) einschalten, verfügbare (WLAN)-Netzwerke anzeigen oder auch den Papierkorb leeren und den Speicher reinigen. Microsoft kündigt zudem an, seine Low-Code-Automatisierungslösung Power Automate in den Windows-Copilot zu integrieren. Neben dem aktuellen Insider-Build wird zur Verwendung des Plugins lediglich die neue Version von Power Automate Desktop aus dem Microsoft Store benötigt. In einem ersten Schritt bietet man Automatisierungsfunktionen via Copilot unter anderem für Excel , die PDF-Bearbeitung und Dateiverwaltung.Man beginnt ab sofort damit, die Verbesserungen des Windows-Copilot für Insider im Canary Channel einzuführen. Entsprechend sind die neuen Features bislang nicht für alle Insider verfügbar. Ebenso dürfte die Aktivierung in Wellen erfolgen. In Deutschland wartet man noch immer auf die Einführung des Copilot für Windows 11, der für Otto Normalverbraucher aufgrund von EU-Richtlinien weiterhin nicht verfügbar ist.