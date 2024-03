Zeit zu wechseln: Endgültiges Support-Ende für Windows 10 21H2 naht!

Microsoft hat das Support-Ende der noch unterstützten Editionen von Windows 10 21H2 angekündigt. Das Unternehmen rät Nutzern, spätestens zum Stichtag auf eine neuere Version von Windows 10 zu wechseln oder gleich auf Windows 11 umzusteigen.

Support wird eingestellt

Windows 10 Enterprise 21H2

Windows 10 Enterprise Multi-Session 21H2

Windows 10 Education 21H2

Windows 10 IoT Enterprise 21H2

Schon vor knapp einem Jahr berichteten wir davon, dass Microsoft die Unterstützung für mehrere Editionen von Windows 10 in der Version 21H2 einstellt . Damals betraf das Support-Ende die Home- und Pro-Varianten des Betriebssystems. Bald wird es auch für die Enterprise- und Education-Editionen von Windows 10 keine Aktualisierungen mehr geben. Am 11. Juni 2024 endet der Support für:Damit treibt Microsoft sein Vorhaben weiter voran, die Unterstützung für Windows 10 langsam auslaufen zu lassen, obwohl das Betriebssystem noch immer mit großem Abstand das am meisten genutzte ist.

Source: StatCounter Global Stats - Windows Version Market Share

Umsteigen oder zahlen

Zwangs-Update droht

Wie auch schon in der Vergangenheit rät Microsoft betroffenen Nutzern, auf eine neuere Ausgabe ihres Betriebssystems zu wechseln. Das bedeutet entweder ein Upgrade auf Windows 11 oder den Umstieg auf die aktuelle Version Windows 10 (22H2). Allerdings steht mit dem 14. Oktober 2025 auch schon für diese Variante von Windows 10 das Support-Ende fest.Nutzer haben dennoch die Möglichkeit, den Support durch Microsoft noch weiter zu verlängern. Der Konzern schreibt dazu auf seiner FAQ-Seite Benutzer, die bis zum 11. Juni nicht auf eine aktuellere Version von Windows umgestiegen sind, werden mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zwangs-Update erhalten. So möchte Microsoft sicherstellen, dass Betroffene auch weiterhin ein sicheres System verwenden. Auf diese nicht unumstrittene Art hatten die Redmonder zuletzt Geräte mit geeigneter Hardware auf Windows 11 23H2 aktualisiert.