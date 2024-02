Windows 11 22H2: Überraschende Verlängerung der optionalen Updates

Microsoft hat überraschend angekündigt, dass man eine Entscheidung zur Einstellung der optionalen Updates für Windows 11 Version 22H2 zurücknimmt. Eigentlich wäre die Zeit für die früher als "C-Updates" bekannten nicht sicherheitsrelevanten Aktualisierung jetzt abgelaufen.

Wir hatten erst im Januar selbst davon berichtet , dass die optionalen Updates für 22H2 eingestellt werden, nun hat Microsoft die Entscheidung bereits wieder revidiert.Der eigentliche Plan sah vor, dass schon mit den Updates von Dienstag, 27. Februar, das letzte nicht sicherheitsrelevante Preview-Update für Windows 11 Version 22H2 veröffentlicht werden sollte. Nun kommt es aber komplett anders - zunächst einmal hat Microsoft gestern kein Update für 22H2 herausgegeben.Zudem hat Microsoft seine Pläne für Windows 11 22H2-Updates in aller Stille aktualisiert. In einem Beitrag auf der Support-Seite von Microsoft heißt es jetzt, dass der letzte Termin für Windows 11 Version 22H2 nun in einigen Fällen um über ein Jahr verlängert wird.Die Editionen Windows 11 22H2 Home, Pro, Pro Education und Pro for Workstations werden Updates bis zum 26. Juni 2024 erhalten. Die Editionen Windows 11 22H2 Enterprise, Education, IoT Enterprise und Enterprise Multi-Session erhalten diese Updates sogar noch länger, nämlich bis zum 24. Juni 2025.Neue Termine für das Ende nicht sicherheitsrelevanter Updates für Windows 11 Version 22H2.Nach Erreichen dieser beiden neuen Termine werden Windows 11 22H2-Nutzer weiterhin monatliche Sicherheitsupdates erhalten. Die Home- und Pro-Versionen erreichen das Ende des offiziellen Supports dann am 8. Oktober 2024. Nutzer von Windows 11 22H2 für Unternehmen und Bildungseinrichtungen werden bis zum 14. Oktober 2025 Sicherheitsupdates erhalten. Dies ist auch das Datum, an dem der Support für Windows 11 22H2 Windows 11 IoT Enterprise-Nutzer endet.Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Microsoft bestimmte Support-Updates für Windows-Nutzer verlängert, aber es ist ungewöhnlich, dass die Ankündigung buchstäblich in letztere Minute erfolgt.