Copilot-Taste ist für Microsoft Pflicht, zumindest auf "KI-PC"-Rechnern

In der Branche herrscht seit Monaten Goldgräberstimmung, diese hängt mit dem Boom von künstlichen Intelligenzen zusammen. Davon profitieren die Software-Unternehmen sowie Chiphersteller, doch KI soll auch helfen, PCs zu verkaufen - und zwar "auf Knopfdruck".

Microsoft und Nvidia sind bisher die großen Profiteure des jüngsten KI-Booms. Allerdings wollen auch alle anderen IT-Unternehmen mitmischen, und zwar jene, die bisher nicht in vorderster bzw. prominentester Front dabei waren. Dazu zählen Intel, Qualcomm sowie AMD und diese Hersteller werben seit bereits Monaten für so genannte KI-PCs.Diese stellen KI-basierte Windows-Funktionen in den Mittelpunkt und das soll letztlich vor allem einen Zweck erfüllen: Kunden sollen verstärkt neue Hardware kaufen. Microsoft selbst entwickelt die dazugehörigen Funktionen zwar erst bzw. ist mittendrin in dieser Arbeit, doch man hat bereits vor einer Weile angekündigt, dass der Copilot einfacher erreichbar sein soll, nämlich über eine spezielle Taste auf dem Keyboard. Diese ist mit der Windows-Taste vergleichbar, ersetzt diese aber nicht, sondern ergänzt sie.Die Taste ist nur der offensichtliche Teil dieser Bemühungen, denn unter der Haube sollen KI-PCs nicht nur aktuelle CPUs und GPUs haben, sondern auch eine eigene Neural Processing Unit (NPU), also einen KI-Chip. Die Copilot-Taste ist allerdings offenbar eine strengere Voraussetzung für diese Geräteklasse als gedacht.Denn wie The Verge berichtet, sieht Microsoft PCs ohne eine derartige Taste nicht als "KI-PCs" an, selbst wenn diese alle anderen Voraussetzungen erfüllen. Bei Microsoft-Partnern gehen die Meinungen dazu auseinander, wie Todd Lewellen, Chef der PC-Sparte bei Intel erläutert."Unsere gemeinsame Definition, Intel und Microsoft, haben wir auf Core Ultra, Copilot und Copilot-Key abgestimmt", so Lewellen. "Aus der Sicht von Intel hat unser KI-PC Core Ultra und eine integrierte NPU, weil sie alle Arten von neuen Fähigkeiten und Funktionen im Bereich der KI freischaltet. Wir arbeiten eng mit Microsoft zusammen, aber es wird einige Systeme geben, die vielleicht nicht die (Copilot-)Taste haben, aber dafür unsere integrierte NPU."In der Praxis bedeutet das, dass sowohl Microsoft als auch Intel die Taste als erforderlich sehen, der Chiphersteller es aber in der Definition nicht ganz so eng nimmt - aus praktischen Gründen, da in so manchen Fällen die Zeit vermutlich nicht gereicht hat, um die Taste in die (Keyboard-)Designs zu integrieren. Für Intel ist erwartungsgemäß wichtig(er), dass ein Rechner einen passenden Chip hat.