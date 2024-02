Windows 11: Microsoft repariert endlich wichtige Kontextmenü-Teile

Mit dem Start von Windows 11 hat Microsoft auch ein neues Kontext- bzw. Rechtsklickmenü eingeführt, dieses sahen viele aber als Ver­schlech­terung. Das betrifft vor allem die neuen Symbole für Aktionen wie Kopieren oder Ausschneiden. Doch Abhilfe ist endlich auf dem Weg.

Canary-Build löst Windows 11-Problem

Zusammenfassung Windows 11 erhält verbessertes Rechtsklickmenü

Neue Preview-Version 26058 von Microsoft veröffentlicht

Änderung der Symbole für Kopieren, Ausschneiden etc

Icons und Aktionen jetzt mit Beschriftungen

Vereinfachung der Menü-Nutzung im Datei-Explorer

Microsoft reagiert auf Nutzerkritik an der Bedienung

PowerToys-Feature jetzt in Windows 11 integriert

Microsoft hat diese Woche einen neuen Build im Canary-Kanal veröffentlicht, das ist jener Veröffentlichungsweg, in dem die "experimentellsten" Vorabversionen landen. Diese Woche hat der Redmonder Konzern die Preview-Version mit der Nummer 26058 freigegeben und diese bringt u. a. die Möglichkeit mit, ein praktisches Feature nutzen zu können, das zuvor Teil der Tool-Sammlung PowerToys war.Im Blogbeitrag kann man auch noch eine zweite wichtige Neuerung entdecken, diese spricht eine Änderung von Windows 11 an, die viele Nutzer an dieser Version des Betriebssystems gestört hat. Denn Microsoft zeigte zunächst die Funktionen Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Umbenennen, Teilen und Löschen nur als Symbole an, wenn man auf eine Datei mit der rechten Maustaste geklickt hat.Das allerdings war nicht besonders intuitiv, weil man sich erst an deren Aussehen gewöhnen musste. Doch mit Build 26058 ändert sich nicht nur deren Positionierung (die Icons wandern von der Unterseite des Kontextmenü-Fensters nach oben), sondern auch deren Aussehen. Oder besser gesagt: Es wird erweitert. Denn künftig gibt es zwar nach wie vor dieselben Symbole, allerdings ist direkt darunter die jeweilige Aktion als Wort zu lesen - im Englischen also Cut, Copy etc.Das ist zwar eine verhältnismäßig simple, aber dennoch effektive Änderung. Den Unterschied zwischen alter und neuer Lösung zeigt Windows Latest gut in einem Bild. Microsoft selbst erläutert das in seinem Blogbeitrag folgendermaßen: "Um die Verwendung des Kontextmenüs im Datei-Explorer zu vereinfachen, wurden Beschriftungen zu bisher unbeschrifteten Aktionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Umbenennen, Freigeben und Löschen hinzugefügt."