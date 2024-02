Windows 11: Copilot-Button ersetzt rechts unten "Desktop anzeigen"

Microsofts KI-Helferlein Copilot wird immer mehr zum Mittelpunkt der Aktivitäten des Redmonder Konzerns und das ist auch auf Windows 11 nicht zu übersehen. Denn der dazugehörige Button nimmt eine immer prominentere Rolle ein. Seinen finalen Platz muss er aber erst finden.

Copilot links, Copilot rechts, Copilot überall

Zusammenfassung Microsofts KI Copilot wird zentraler Teil von Windows 11

Copilot-Button soll prominenter platziert werden

Microsoft lizenziert ChatGPT und Dall-E von OpenAI

Update KB5034765 verschiebt Copilot-Button im System-Tray

"Desktop anzeigen"-Schaltfläche bleibt, aber nicht als Standard

Copilot soll ähnlich zentral wie Desktop-Wechsel werden

Taskleisten-Personalisierung ermöglicht Reaktivierung der Desktop-Schaltfläche

Microsoft hat viel Geld investiert, um ChatGPT und Dall-E, also die KI-Features zur Text- und Bildgenerierung von OpenAI , lizenzieren und einsetzen zu dürfen. Und der Redmonder Konzern geht dabei auch alles andere als schüchtern vor und lässt keine Gelegenheit aus, zu betonen, wie zentral der Copilot für die Software des Unternehmens ist.Auch auf Windows 11 gibt es einen speziellen Button, der auf der rechten Seite ein Copilot-Fenster öffnet, bislang ist dieser aber in der Taskleiste platziert. Das bedeutet aber, dass er neben vielen anderen Symbolen zu finden ist und durchaus etwas untergehen kann. Das ist Microsoft zu wenig und man sucht wohl einen besseren Platz dafür.Diese Woche hat Microsoft das Update mit der Nummer KB5034765 veröffentlicht und dieser Patch führt auch eine kleine, aber bedeutende Änderung durch: Denn der Copilot-Button wird von der Taskleiste in die (äußerste) Ecke rechts unten verschoben. Das ist jene Position im System-Tray, wo bisher die "unsichtbare", aber überaus praktische "Desktop anzeigen"-Schaltfläche platziert war.Letztere erlaubt es auf einem System mit einem Monitor (auf mehreren klappt es auch, aber nicht ganz so effektiv), "blind" mit der Maus nach rechts unten zu fahren, zu klicken und alle Fenster aus- sowie wieder einzublenden. Das ist ungemein praktisch, Microsoft will aber offenbar, dass der Copilot-Button ähnlich zentral in der Windows-Nutzung wird wie der Wechsel auf den Desktop.Die gute Nachricht: Laut Windows Latest schaltet Microsoft den "Desktop anzeigen"-Button nicht komplett aus, sondern nur als Default-Einstellung. Das bedeutet, dass man diese Funktionalität auf Wunsch wieder aktivieren kann, und zwar über die Personalisierung der Taskleiste. Dann bleibt der Copilot-Button zwar weiterhin rechts unten, die äußerste Ecke ist dann aber weiterhin dem "Desktop anzeigen" vorbehalten.