EU-Beschluss: Grünes Licht für kostenlose Überweisungen in Echtzeit

Sofort- bzw. Echtzeitüberweisungen müssen von Banken in Zukunft kostenlos angeboten werden. Das EU-Parlament segnete die Pläne für einen schnellen Geldtransfer innerhalb von zehn Sekunden ab, der von allen Banken zeitnah bereitgestellt werden muss.

Kostenlose Überweisungen ohne Wartezeit

Kundensicherheit soll im Mittelpunkt stehen

Seit Jahren ist man sich in der Europäischen Union einig: Sofortüberweisungen (engl. Instant Payment) sollen nicht nur zum neuen Standard im EU-Zah­lungs­raum, sondern von Banken zudem auch theoretisch kostenlos angeboten werden. Am Mittwoch wurden die neuen Vorschriften von den EU-Abgeordneten mit großer Mehr­heit angenommen, sodass der Weg für SEPA-Überweisung innerhalb weniger Sekunden frei ist.Mit 599 gegen sieben Stimmen bei 35 Enthaltungen wurde der bereits seit November 2023 vorliegende Text als Aktualisierung in die gültigen Regeln des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) aufgenommen. Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU haben die Mitgliedsstaaten 12 Monate Zeit, die neue Verordnung umzusetzen."Die Gebühren, die ein Zahlungsverkehrsdienstleister für Sofortüberweisungen in Euro erhebt, dürfen nicht höher sein als die Gebühren, die er für nicht sofortige Überweisungen in Euro erhebt." Somit steht für Banken der Weg offen, bei Konten mit gebührenpflichtigen Standardüberweisungen, gleiche Kosten auch für Echtzeitüberweisungen zu berechnen.Sofortüberweisungen bzw. Echtzeitüberweisungen sollen unabhängig von Tag und Stunde direkt ausgeführt werden und innerhalb von zehn Sekunden auf dem Konto des Empfängers eingehen. Eine Empfangsbestätigung des Geldes für den Auftraggeber soll ebenfalls innerhalb von zehn Sekunden vorliegen. Die Zehn-Sekunden-Regel gilt für alle Mitgliedsstaaten, deren Währung der Euro ist. Für andere können Ausnahmeregelungen vereinbart werden.In der EU tätige Zahlungsverkehrsdienstleister werden zudem dazu aufgefordert, unverzügliche Überprüfungen der Identität des Empfängers anzubieten, ohne ihre Kunden dabei mit Zusatzkosten zu belasten. Ebenso soll ein Höchstbetrag für Sofortüberweisungen festlegen werden dürfen."So soll verhindert werden, dass Überweisungen aufgrund von Betrug oder Irrtum auf ein falsches Konto gehen." Werden die Pflichten zur Be­trugs­be­kämp­fung nicht eingehalten, haben Kunden bei finanziellem Schaden Anrecht auf eine Entschädigung."Die Kun­den können sich nun von der Un­an­nehm­lich­keit verabschieden, zwei oder drei Arbeitstage auf ihr Geld warten zu müs­sen. Wir setzen etwas um, das den Men­schen und Unternehmen wirklich am Her­zen liegt: Geldüberweisungen innerhalb von 10 Sekunden zu jeder Tageszeit", fasst der feder­führende Europa­abgeordnete Michiel Hoogeveen (EKR, NL) zusammen.